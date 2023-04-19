https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866282714.html

Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования

Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования - РИА Новости, 19.04.2023

Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования

Минобрнауки России в ближайшее время переработает перечни специальностей высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:07

2023-04-19T12:07

2023-04-19T12:17

валерий фальков

россия

российский союз ректоров

навигатор абитуриента

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобрнауки России в ближайшее время переработает перечни специальностей высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков."Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений... Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года, мы прорабатывали его вместе с вами, утвердили, этот перечень должен был бы уступить в 2024 году. Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда", - сказал Фальков на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ.

https://ria.ru/20230226/kirienko-1854352001.html

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2023

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валерий фальков, россия, российский союз ректоров, навигатор абитуриента, общество