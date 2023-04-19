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Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования - РИА Новости, 19.04.2023
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12:07 19.04.2023 (обновлено: 12:17 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866282714.html
Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования
Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования - РИА Новости, 19.04.2023
Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования
Минобрнауки России в ближайшее время переработает перечни специальностей высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:07
2023-04-19T12:17
валерий фальков
россия
российский союз ректоров
навигатор абитуриента
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобрнауки России в ближайшее время переработает перечни специальностей высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков."Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений... Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года, мы прорабатывали его вместе с вами, утвердили, этот перечень должен был бы уступить в 2024 году. Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда", - сказал Фальков на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ.
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валерий фальков, россия, российский союз ректоров, навигатор абитуриента, общество
Валерий Фальков, Россия, Российский союз ректоров, Навигатор абитуриента, Общество
Фальков анонсировал переработку перечня специальностей высшего образования

Глава Минобрнауки Фальков: перечни специальностей высшего образования вскоре переработают

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобрнауки России в ближайшее время переработает перечни специальностей высшего образования, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений... Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года, мы прорабатывали его вместе с вами, утвердили, этот перечень должен был бы уступить в 2024 году. Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда", - сказал Фальков на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ.
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