https://ria.ru/20230419/neft-1866478157.html

Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД

Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023

Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД

Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:18

2023-04-19T22:18

2023-04-19T22:18

экономика

россия

александр панкин

цены на нефть

сша

санкции в отношении россии

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это ограничение является определенно неслыханным и нелегитмным", - добавил он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

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экономика, россия, александр панкин, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии