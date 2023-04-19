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Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
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22:18 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/neft-1866478157.html
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:18
2023-04-19T22:18
экономика
россия
александр панкин
цены на нефть
сша
санкции в отношении россии
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это ограничение является определенно неслыханным и нелегитмным", - добавил он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html
https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html
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экономика, россия, александр панкин, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Александр Панкин, Цены на нефть, США, Санкции в отношении России
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД

Замглавы МИД Панкин: введение потолка цен на российскую нефть нелегитимно и неприемлемо

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«
"Есть политическая сторона и есть экономическая сторона. С точки зрения политики - это неприемлемо", - сказал Панкин.
"Это ограничение является определенно неслыханным и нелегитмным", - добавил он.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть
17 апреля, 22:26
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Добыча сырья для производства алюминия в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Перспективнее нефти. Россия сделала ставку на другое сырье
Вчера, 08:00
 
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