https://ria.ru/20230419/neft-1866478157.html
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:18
2023-04-19T22:18
2023-04-19T22:18
экономика
россия
александр панкин
цены на нефть
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg
ООН, 19 апр - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть с политической точки зрения неприемлемо и нелегитимно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это ограничение является определенно неслыханным и нелегитмным", - добавил он. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html
https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c56657836aa394d4d2ff03cc61c64b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр панкин, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Александр Панкин, Цены на нефть, США, Санкции в отношении России
Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
Замглавы МИД Панкин: введение потолка цен на российскую нефть нелегитимно и неприемлемо