https://ria.ru/20230419/neft-1866360349.html

Госдума с июня ограничила дисконт нефти Urals к Brent

Госдума с июня ограничила дисконт нефти Urals к Brent - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума с июня ограничила дисконт нефти Urals к Brent

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:19

2023-04-19T15:19

2023-04-19T15:20

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть. Редакция первого чтения закрепляла в Налоговом кодексе значение базовой цены на нефть для применения налоговых вычетов по НДПИ. Ранее это определение было дано в Бюджетном кодексе, но в конце прошлого года было исключено оттуда. Госдума в среду в рамках второго чтения поддержала ряд поправок, которые уточняют и дополняют первоначальную редакцию. Закон с июня предусматривает корректировку расчета экспортной пошлины, ограничивая в формуле размер дисконта на российскую нефть Urals и вводя в нее цену Brent (котировка North Sea Dated). Если средняя цена Urals на средиземноморском и роттердамском рынках за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая будет ниже Brent на 204,4 доллара за тонну (28 долларов за баррель), а с 15 мая по 14 июня и далее - на 182,5 доллара за тонну (25 долларов за баррель), то в расчете пошлины на июнь цена Urals будет установлена как Brent минус 204,4 доллара, а с июля - как Brent минус 182,5 доллара. Если цена Urals будет выше этих значений, то для расчетов будет приниматься она. Кроме того, вносится корректировка в расчет НДПИ для участков недр, при разработке которых исчисляется налог на дополнительный доход (НДД). Коэффициент, характеризующий уровень налогообложения нефти, добываемой на таких участках, увеличивается на дисконт. Это изменение будет действовать до конца текущего года. А в целях применения вычетов по НДПИ при добыче нефти на территории Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры, Татарстана, Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа значение базовой цены на нефть на весь 2023 год принимается равным 45,04 доллара за баррель. Начиная с 1 января 2024 года это значение будет ежегодно индексироваться на 2%. На ноябрь-декабрь 2022 года это значение было сохранено на уровне 44,16 доллара за баррель. Такие вычеты применяются при добыче нефти на Приобском, Ромашкинском и Новопортовском месторождениях. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2023 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

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экономика, цены на нефть, ханты-мансийский район, ямальский район, госдума рф, urals, brent, россия