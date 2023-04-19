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Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации
Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации - РИА Новости, 19.04.2023
Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в среду заместитель мэра РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:32
2023-04-19T13:32
2023-04-19T13:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
северный речной вокзал
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Он отметил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, северный речной вокзал, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Северный Речной вокзал, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
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"Привели в порядок после зимы 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
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