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Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации

Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации - РИА Новости, 19.04.2023

Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в среду заместитель мэра РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:32

2023-04-19T13:32

2023-04-19T13:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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общество

северный речной вокзал

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Он отметил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

https://ria.ru/20230404/naberezhnaya-1862810091.html

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Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, северный речной вокзал, комплекс городского хозяйства москвы