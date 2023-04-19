https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев

Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев - РИА Новости, 19.04.2023

Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев

НАТО следует умолять Украину присоединиться к ней, заявил украинский посол в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:12

2023-04-19T13:12

2023-04-19T14:49

в мире

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лондон

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вадим пристайко

нато

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. НАТО следует умолять Украину присоединиться к ней, заявил украинский посол в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени. Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.

https://ria.ru/20230418/ukraina-1866043134.html

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в мире, украина, лондон, киев, вадим пристайко, нато