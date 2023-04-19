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Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев - РИА Новости, 19.04.2023
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13:12 19.04.2023 (обновлено: 14:49 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев - РИА Новости, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
НАТО следует умолять Украину присоединиться к ней, заявил украинский посол в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:12
2023-04-19T14:49
в мире
украина
лондон
киев
вадим пристайко
нато
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. НАТО следует умолять Украину присоединиться к ней, заявил украинский посол в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени. Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866043134.html
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в мире, украина, лондон, киев, вадим пристайко, нато
В мире, Украина, Лондон, Киев, Вадим Пристайко, НАТО
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев

Посол в Лондоне Вадим Пристайко призвал НАТО умолять Украину вступить в альянс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПосол Украины в Британии Вадим Пристайко
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. НАТО следует умолять Украину присоединиться к ней, заявил украинский посол в Лондоне, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.
«

"У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленных в боях ветеранов? <…> Если вы хотите иметь кого-то, кто знает — и не просто готов, а знает, как это сделать, попросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса", — сказал он.

Киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в НАТО в ускоренном порядке. Но в самом альянсе, несмотря на заявления о "политике открытых дверей", постоянно подчеркивают, что на это потребуется много времени.
Некоторые же государства считают присоединение Украины к альянсу ошибкой. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что если бы Запад дал гарантии невступления Украины в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, а не превратился в общеевропейский.
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