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Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала - РИА Новости, 19.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:17 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moskva-1866252607.html
Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала
Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала - РИА Новости, 19.04.2023
Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:17
2023-04-19T10:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Концерн Гудвин", вложивший в создание производства на территории ОЭЗ более 100 миллионов рублей, разработал новую локальную беспроводную систему мониторинга персонала, позволяющую оперативно связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по дальнейшим действиям. Инновация будет востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую находятся в труднодоступных местах без наличия сотовой связи", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. При этом мастер-трекер находится у ответственного лица (руководителя, бригадира, администратора) и получает пакеты данных со всех остальных трекеров в системе, которые раздаются рабочим, сотрудникам, участникам мероприятия. С помощью системы можно отслеживать местоположение сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора."Новая система может стать простым и экономичным решением для выездных рабочих групп и ремонтных бригад, работающих в условиях отсутствия подключения к сети интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности", – отметил технический директор компании Михаил Нагорский.
https://ria.ru/20230419/oborot-1866251329.html
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала

© Пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Концерн Гудвин", вложивший в создание производства на территории ОЭЗ более 100 миллионов рублей, разработал новую локальную беспроводную систему мониторинга персонала, позволяющую оперативно связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по дальнейшим действиям. Инновация будет востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую находятся в труднодоступных местах без наличия сотовой связи", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Отмечается, что для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. При этом мастер-трекер находится у ответственного лица (руководителя, бригадира, администратора) и получает пакеты данных со всех остальных трекеров в системе, которые раздаются рабочим, сотрудникам, участникам мероприятия. С помощью системы можно отслеживать местоположение сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора.

"Новая система может стать простым и экономичным решением для выездных рабочих групп и ремонтных бригад, работающих в условиях отсутствия подключения к сети интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности", – отметил технический директор компании Михаил Нагорский.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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