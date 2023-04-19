https://ria.ru/20230419/moskva-1866252607.html

Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала

Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала - РИА Новости, 19.04.2023

Овчинский: в Москве разработали беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:17

2023-04-19T10:17

2023-04-19T10:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Концерн Гудвин", вложивший в создание производства на территории ОЭЗ более 100 миллионов рублей, разработал новую локальную беспроводную систему мониторинга персонала, позволяющую оперативно связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по дальнейшим действиям. Инновация будет востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую находятся в труднодоступных местах без наличия сотовой связи", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. При этом мастер-трекер находится у ответственного лица (руководителя, бригадира, администратора) и получает пакеты данных со всех остальных трекеров в системе, которые раздаются рабочим, сотрудникам, участникам мероприятия. С помощью системы можно отслеживать местоположение сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора."Новая система может стать простым и экономичным решением для выездных рабочих групп и ремонтных бригад, работающих в условиях отсутствия подключения к сети интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности", – отметил технический директор компании Михаил Нагорский.

https://ria.ru/20230419/oborot-1866251329.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, владислав овчинский, москва