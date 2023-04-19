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Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут
Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут - РИА Новости, 19.04.2023
Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут
Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:27
2023-04-19T09:27
2023-04-19T09:28
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным главка, в ночь на среду в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе одного из домов на Тверской улице. Пылали две машины. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет. Он добавил, что подозреваемого ищут. Также устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информированный источник уточнил агентству, что горели машины Lexus и Volvo.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут
Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным главка, в ночь на среду в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе одного из домов на Тверской улице. Пылали две машины. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет.
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"В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный и облил капот транспортного средства жидкостью из ёмкости, после чего произошло возгорание. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - рассказал собеседник.
Он добавил, что подозреваемого ищут. Также устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Информированный источник уточнил агентству, что горели машины Lexus
и Volvo
.
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