https://ria.ru/20230419/moskva-1866242670.html

Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут

Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут - РИА Новости, 19.04.2023

Две машины горели ночью в центре Москвы, поджигателя ищут

Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:27

2023-04-19T09:27

2023-04-19T09:28

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Две машины пострадали от рук неизвестного поджигателя в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным главка, в ночь на среду в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе одного из домов на Тверской улице. Пылали две машины. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет. Он добавил, что подозреваемого ищут. Также устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информированный источник уточнил агентству, что горели машины Lexus и Volvo.

https://ria.ru/20230417/spasateli-1865723561.html

москва

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2023

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происшествия, авто, москва