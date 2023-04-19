https://ria.ru/20230419/moor-1866466445.html

Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера - РИА Новости, 19.04.2023

Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" презентует узбекским компаниям преимущества нефтегазового... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:37

2023-04-19T20:37

2023-04-19T20:37

тюменская область

экономика

узбекистан

тюменская область

ташкент

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_4a0fb3c4f4de1c05f05fcca02339426a.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" презентует узбекским компаниям преимущества нефтегазового кластера, сообщил о планах глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля, в составе тюменской делегации ее посетят более 50 представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса. Перед поездкой губернатор обсудил с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым перспективы сотрудничества. "На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023". Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", - сообщил Моор. Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из Узбекистана овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, экспортирует туда пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html

узбекистан

тюменская область

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, узбекистан, тюменская область, ташкент, александр моор