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Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера - РИА Новости, 19.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
20:37 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moor-1866466445.html
Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера
Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера - РИА Новости, 19.04.2023
Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера
Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" презентует узбекским компаниям преимущества нефтегазового... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:37
2023-04-19T20:37
тюменская область
экономика
узбекистан
тюменская область
ташкент
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" презентует узбекским компаниям преимущества нефтегазового кластера, сообщил о планах глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля, в составе тюменской делегации ее посетят более 50 представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса. Перед поездкой губернатор обсудил с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым перспективы сотрудничества. "На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023". Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", - сообщил Моор. Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из Узбекистана овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, экспортирует туда пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.
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экономика, узбекистан, тюменская область, ташкент, александр моор
Тюменская область, Экономика, Узбекистан, Тюменская область, Ташкент, Александр Моор
Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

Тюменский губернатор Моор расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" презентует узбекским компаниям преимущества нефтегазового кластера, сообщил о планах глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
Мероприятие пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля, в составе тюменской делегации ее посетят более 50 представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса. Перед поездкой губернатор обсудил с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым перспективы сотрудничества.
"На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023". Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", - сообщил Моор.
Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из Узбекистана овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, экспортирует туда пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.
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Тюменская областьЭкономикаУзбекистанТюменская областьТашкентАлександр Моор
 
 
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