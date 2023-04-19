https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866392878.html

МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева

МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева - РИА Новости, 19.04.2023

МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева

Российская сторона ответит на молдавское решение объявить persona non grata дипломата РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:48

2023-04-19T16:48

2023-04-19T16:48

россия

молдавия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на молдавское решение объявить persona non grata дипломата РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве. Ранее власти Молдавии заявили о намерении объявить дипломата РФ persona non grata.

https://ria.ru/20230417/minnikhanov-1865830666.html

россия

молдавия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)