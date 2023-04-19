https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866392878.html
МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева
МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева - РИА Новости, 19.04.2023
МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева
Российская сторона ответит на молдавское решение объявить persona non grata дипломата РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:48
2023-04-19T16:48
2023-04-19T16:48
россия
молдавия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на молдавское решение объявить persona non grata дипломата РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве. Ранее власти Молдавии заявили о намерении объявить дипломата РФ persona non grata.
https://ria.ru/20230417/minnikhanov-1865830666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева
МИД России пообещал ответ Молдавии в случае объявления дипломата персоной нон грата