https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866379161.html

В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС

В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023

В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС

Молдавия выполняла большую часть рекомендаций Еврокомиссии для евроинтеграции и готова начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, заявил глава МИД Нику... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:10

2023-04-19T16:10

2023-04-19T16:10

в мире

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Молдавия выполняла большую часть рекомендаций Еврокомиссии для евроинтеграции и готова начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, заявил глава МИД Нику Попеску. "Большая часть рекомендаций уже выполнена, еще часть касается процессов, которые не закончатся никогда - речь идет о реформе системы юстиции. Для Молдавии целью на этот год является демонстрация заметных, постоянных, систематических процессов в реформе системы юстиции и деолигархизации. Эти результаты становятся заметнее", - заявил Попеску на брифинге. По его словам, Молдавия уже продемонстрировала значительный прогресс, однако у властей республики остается еще много работы. "В ближайшие дни мы представим детальный список конкретных действий, которые предприняли власти, чтобы превратить рекомендации комиссии в реальность. Нашего прогресса достаточно, чтобы нас допустили к следующему этапу процесса евроинтеграции", - подчеркнул вице-премьер. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия