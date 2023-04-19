https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866379161.html
В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС
В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС - РИА Новости, 19.04.2023
В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС
Молдавия выполняла большую часть рекомендаций Еврокомиссии для евроинтеграции и готова начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, заявил глава МИД Нику... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
2023-04-19T16:10
в мире
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Молдавия выполняла большую часть рекомендаций Еврокомиссии для евроинтеграции и готова начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, заявил глава МИД Нику Попеску. "Большая часть рекомендаций уже выполнена, еще часть касается процессов, которые не закончатся никогда - речь идет о реформе системы юстиции. Для Молдавии целью на этот год является демонстрация заметных, постоянных, систематических процессов в реформе системы юстиции и деолигархизации. Эти результаты становятся заметнее", - заявил Попеску на брифинге. По его словам, Молдавия уже продемонстрировала значительный прогресс, однако у властей республики остается еще много работы. "В ближайшие дни мы представим детальный список конкретных действий, которые предприняли власти, чтобы превратить рекомендации комиссии в реальность. Нашего прогресса достаточно, чтобы нас допустили к следующему этапу процесса евроинтеграции", - подчеркнул вице-премьер. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия
В Кишиневе заявили, что выполнили большинство требований для членства в ЕС
Глава МИД Молдавии Попеску: Кишинев выполнил большинство требований для евроинтеграции
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Молдавия выполняла большую часть рекомендаций Еврокомиссии для евроинтеграции и готова начать процесс переговоров о вступлении в ЕС, заявил глава МИД Нику Попеску.
"Большая часть рекомендаций уже выполнена, еще часть касается процессов, которые не закончатся никогда - речь идет о реформе системы юстиции. Для Молдавии целью на этот год является демонстрация заметных, постоянных, систематических процессов в реформе системы юстиции и деолигархизации. Эти результаты становятся заметнее", - заявил Попеску на брифинге. По его словам, Молдавия уже продемонстрировала значительный прогресс, однако у властей республики остается еще много работы.
"В ближайшие дни мы представим детальный список конкретных действий, которые предприняли власти, чтобы превратить рекомендации комиссии в реальность. Нашего прогресса достаточно, чтобы нас допустили к следующему этапу процесса евроинтеграции", - подчеркнул вице-премьер.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики