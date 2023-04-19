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Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moldavia-1866473791.html
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.04.2023
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны
Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:44
2023-04-19T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в эфире телеканала TVR Moldova. В правительстве Молдавии на заседании в среду обсуждался вопрос отправки очередной партии гуманитарной помощи Украине на сумму более 15 миллионов леев (около 840 тыс долларов). Груз включает палатки, электрогенераторы и кабели, матрасы, медицинские перчатки и маски, алюминиевую посуду, одежду и консервы. "Мы являемся нейтральной страной. Учитывая данный статус, мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь", - сказал Носатый. Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и продолжит размещать у себя беженцев.
https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html
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в мире, молдавия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны

Глава Минобороны Носатый: Молдавия не поставляет Украине военную помощь и технику

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в эфире телеканала TVR Moldova.
В правительстве Молдавии на заседании в среду обсуждался вопрос отправки очередной партии гуманитарной помощи Украине на сумму более 15 миллионов леев (около 840 тыс долларов). Груз включает палатки, электрогенераторы и кабели, матрасы, медицинские перчатки и маски, алюминиевую посуду, одежду и консервы.
"Мы являемся нейтральной страной. Учитывая данный статус, мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь", - сказал Носатый.
Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и продолжит размещать у себя беженцев.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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