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Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.04.2023
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны
Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:44
2023-04-19T21:44
2023-04-19T21:44
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КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в эфире телеканала TVR Moldova. В правительстве Молдавии на заседании в среду обсуждался вопрос отправки очередной партии гуманитарной помощи Украине на сумму более 15 миллионов леев (около 840 тыс долларов). Груз включает палатки, электрогенераторы и кабели, матрасы, медицинские перчатки и маски, алюминиевую посуду, одежду и консервы. "Мы являемся нейтральной страной. Учитывая данный статус, мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь", - сказал Носатый. Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и продолжит размещать у себя беженцев.
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в мире, молдавия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина
Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны
Глава Минобороны Носатый: Молдавия не поставляет Украине военную помощь и технику
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости.
Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в эфире телеканала TVR Moldova
.
В правительстве Молдавии на заседании в среду обсуждался вопрос отправки очередной партии гуманитарной помощи Украине на сумму более 15 миллионов леев (около 840 тыс долларов). Груз включает палатки, электрогенераторы и кабели, матрасы, медицинские перчатки и маски, алюминиевую посуду, одежду и консервы.
"Мы являемся нейтральной страной. Учитывая данный статус, мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь", - сказал Носатый.
Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и продолжит размещать у себя беженцев.
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий