https://ria.ru/20230419/moldavia-1866473791.html

Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны

Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.04.2023

Молдавия не поставляет Украине военную технику, заявило Минобороны

Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:44

2023-04-19T21:44

2023-04-19T21:44

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Молдавия не поставляет вооружение и другую военную помощь в качестве гуманитарного груза на Украину, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в среду в эфире телеканала TVR Moldova. В правительстве Молдавии на заседании в среду обсуждался вопрос отправки очередной партии гуманитарной помощи Украине на сумму более 15 миллионов леев (около 840 тыс долларов). Груз включает палатки, электрогенераторы и кабели, матрасы, медицинские перчатки и маски, алюминиевую посуду, одежду и консервы. "Мы являемся нейтральной страной. Учитывая данный статус, мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь", - сказал Носатый. Он добавил, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и продолжит размещать у себя беженцев.

https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html

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в мире, молдавия, украина