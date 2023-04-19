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В зоопарке в Ростове-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми

В зоопарке в Ростове-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми - РИА Новости, 19.04.2023

В зоопарке в Ростове-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми

В зоопарке в Ростове-на-Дону родился занесенный в Красную книгу такин-мишми, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Елена Богатырева. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:20

2023-04-19T14:20

2023-04-19T17:36

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. В зоопарке в Ростове-на-Дону родился занесенный в Красную книгу такин-мишми, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Елена Богатырева.Этих животных привезли в зоопарк в 2012 году из чешского города Брно. Зимой 2018-го года от них получили первый приплод, а в этом году — уже четвертый.Богатырева уточнила, что такины содержатся всего в 30 зоопарках мира, и появление потомства в условиях неволи — важный шаг для сохранения популяции этого редкого животного.

https://ria.ru/20230417/zoopark-1865925381.html

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ростов-на-дону, брно, россия