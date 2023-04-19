https://ria.ru/20230419/mir-1866478664.html

Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"

Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023

Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"

Лидер социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале осудил решение правительства о выходе из соглашения СНГ о вещании... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:24

2023-04-19T22:24

2023-04-19T22:24

молдавия

россия

украина

майя санду

снг

игорь додон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg

КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Лидер социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале осудил решение правительства о выходе из соглашения СНГ о вещании телеканала "Мир". Ранее в среду правительство Молдавии одобрило законопроект о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В начале апреля кабмин принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды". "Сегодня кабинет министров принял решение выйти из соглашения о телерадиокомпании Содружества – "Мир". Своё распоряжение власти мотивируют тем, что "Мир" якобы не объяснил своим зрителям, что происходит на Украине, а финансировать "пропаганду" руководство Молдавии больше не хочет. Однако благодаря сюжетам и прямым трансляциям миллионы зрителей всех стран СНГ узнавали о республике, о гостеприимстве молдавского народа… Эта власть полностью оторвалась от молдавской действительности и далека от интересов подавляющего большинства граждан Республики Молдова", - сообщил Додон в среду в своем телеграм-канале. Политик добавил, что "желание властей Молдавии быть в одном строю с теми, кто против России, берёт верх над здравым смыслом". "Наша страна быстро и уверенно скатывается к тому, чтобы попасть в список недружественных по отношению к России стран, что чревато серьёзными проблемами для молдавской экономики. В Молдавии должны пройти досрочные выборы в парламент и президента, которые могут обеспечить создание новых институтов власти, которые будут работать во имя и для народа", - подытожил Додон. Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт". Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.

https://ria.ru/20230411/evrointegratsiya-1864490977.html

https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, украина, майя санду, снг, игорь додон, в мире