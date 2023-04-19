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Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023
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22:24 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/mir-1866478664.html
Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"
Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023
Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"
Лидер социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале осудил решение правительства о выходе из соглашения СНГ о вещании... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:24
2023-04-19T22:24
молдавия
россия
украина
майя санду
снг
игорь додон
в мире
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Лидер социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале осудил решение правительства о выходе из соглашения СНГ о вещании телеканала "Мир". Ранее в среду правительство Молдавии одобрило законопроект о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В начале апреля кабмин принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды". "Сегодня кабинет министров принял решение выйти из соглашения о телерадиокомпании Содружества – "Мир". Своё распоряжение власти мотивируют тем, что "Мир" якобы не объяснил своим зрителям, что происходит на Украине, а финансировать "пропаганду" руководство Молдавии больше не хочет. Однако благодаря сюжетам и прямым трансляциям миллионы зрителей всех стран СНГ узнавали о республике, о гостеприимстве молдавского народа… Эта власть полностью оторвалась от молдавской действительности и далека от интересов подавляющего большинства граждан Республики Молдова", - сообщил Додон в среду в своем телеграм-канале. Политик добавил, что "желание властей Молдавии быть в одном строю с теми, кто против России, берёт верх над здравым смыслом". "Наша страна быстро и уверенно скатывается к тому, чтобы попасть в список недружественных по отношению к России стран, что чревато серьёзными проблемами для молдавской экономики. В Молдавии должны пройти досрочные выборы в парламент и президента, которые могут обеспечить создание новых институтов власти, которые будут работать во имя и для народа", - подытожил Додон. Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт". Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
https://ria.ru/20230411/evrointegratsiya-1864490977.html
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молдавия, россия, украина, майя санду, снг, игорь додон, в мире
Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, СНГ, Игорь Додон, В мире
Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"

Экс-президент Молдавии Додон осудил решение властей о запрете телеканала "Мир"

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкЭкс-президент Игорь Додон
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Экс-президент Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Лидер социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале осудил решение правительства о выходе из соглашения СНГ о вещании телеканала "Мир".
Ранее в среду правительство Молдавии одобрило законопроект о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В начале апреля кабмин принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды".
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"Сегодня кабинет министров принял решение выйти из соглашения о телерадиокомпании Содружества – "Мир". Своё распоряжение власти мотивируют тем, что "Мир" якобы не объяснил своим зрителям, что происходит на Украине, а финансировать "пропаганду" руководство Молдавии больше не хочет. Однако благодаря сюжетам и прямым трансляциям миллионы зрителей всех стран СНГ узнавали о республике, о гостеприимстве молдавского народа… Эта власть полностью оторвалась от молдавской действительности и далека от интересов подавляющего большинства граждан Республики Молдова", - сообщил Додон в среду в своем телеграм-канале.
Политик добавил, что "желание властей Молдавии быть в одном строю с теми, кто против России, берёт верх над здравым смыслом".
"Наша страна быстро и уверенно скатывается к тому, чтобы попасть в список недружественных по отношению к России стран, что чревато серьёзными проблемами для молдавской экономики. В Молдавии должны пройти досрочные выборы в парламент и президента, которые могут обеспечить создание новых институтов власти, которые будут работать во имя и для народа", - подытожил Додон.
Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
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