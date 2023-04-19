https://ria.ru/20230419/mir-1866209618.html
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"
Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:01
2023-04-19T01:01
2023-04-19T01:01
венесуэла
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр – РИА Новости. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", - добавил министр. "Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c9ed7cff23878e277297b4d0807114f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, сергей лавров
Венесуэла, Россия, Сергей Лавров
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"
Глава МИД Венесуэлы Хиль: в стране идет работа над использованием системы "Мир"
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр – РИА Новости. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«
"Технические команды центральных банков России и Венесуэлы и платежной системы "Мир" работают в двух направлениях – в части обмена финансовой информацией, чтобы двигаться в сторону отказа от применения доллара в сфере торговли, а также в части использования карточки "Мир" для платежей в Венесуэле", - сказал он.
"Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", - добавил министр.
"Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
На Кубе начали принимать карты "Мир"