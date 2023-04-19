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Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023
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01:01 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/mir-1866209618.html
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"
Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:01
2023-04-19T01:01
венесуэла
россия
сергей лавров
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр – РИА Новости. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", - добавил министр. "Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html
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венесуэла, россия, сергей лавров
Венесуэла, Россия, Сергей Лавров
Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"

Глава МИД Венесуэлы Хиль: в стране идет работа над использованием системы "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Карта платежной системы "Мир" . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр – РИА Новости. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«
"Технические команды центральных банков России и Венесуэлы и платежной системы "Мир" работают в двух направлениях – в части обмена финансовой информацией, чтобы двигаться в сторону отказа от применения доллара в сфере торговли, а также в части использования карточки "Мир" для платежей в Венесуэле", - сказал он.
"Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", - добавил министр.
"Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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ВенесуэлаРоссияСергей Лавров
 
 
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