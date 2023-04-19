https://ria.ru/20230419/mir-1866209618.html

Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"

Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир" - РИА Новости, 19.04.2023

Глава МИД Венесуэлы пообещал "хорошие новости" по использованию карт "Мир"

Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:01

2023-04-19T01:01

2023-04-19T01:01

венесуэла

россия

сергей лавров

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр – РИА Новости. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", - добавил министр. "Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.

https://ria.ru/20230314/mir-1857726289.html

венесуэла

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венесуэла, россия, сергей лавров