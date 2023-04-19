https://ria.ru/20230419/mintsifry-1866464641.html
Минцифры представит проект легализации использования зарубежного ПО
Минцифры представит проект легализации использования зарубежного ПО - РИА Новости, 19.04.2023
Минцифры представит проект легализации использования зарубежного ПО
Минцифры России надеется, что проект нормативного акта о легализации использования зарубежного софта будет обнародован до конца апреля, его основные условия... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:22
2023-04-19T20:22
2023-04-19T20:22
экономика
россия
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры России надеется, что проект нормативного акта о легализации использования зарубежного софта будет обнародован до конца апреля, его основные условия согласованы, заявил глава министерства Максут Шадаев. "На определенных условиях мы все равно вынуждены легализовать использование зарубежного софта на то время, которое нам необходимо для того, чтобы появились конкурентные российские аналоги и компании смогли на них перейти… Здесь нам тоже оставлять серую зону не удастся… Сейчас у нас уже согласованы основные условия. Мы надеемся, что соответствующий документ до конца апреля уже появится в публичном поле. Дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный", - сказал Шадаев в ходе годового собрания ассоциации "Отечественный софт". По словам министра, это будет указ, либо закон. "Сейчас юристы смотрят", - добавил Шадаев. По его словам, модель выглядит так: российские компании платят за использование зарубежного софта, "но платят на спецсчета, и дальше часть этих средств как раз мы используем для того, чтобы обеспечить залоговую массу для льготных кредитов для российских разработчиков". "Для российских компаний этот софт не является бесплатным, то есть мы не воспитываем привычку не платить за софт", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html
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экономика, россия, максут шадаев, технологии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Технологии
Минцифры представит проект легализации использования зарубежного ПО
Минцифры представит проект легализации использования зарубежного ПО до конца апреля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры России надеется, что проект нормативного акта о легализации использования зарубежного софта будет обнародован до конца апреля, его основные условия согласованы, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"На определенных условиях мы все равно вынуждены легализовать использование зарубежного софта на то время, которое нам необходимо для того, чтобы появились конкурентные российские аналоги и компании смогли на них перейти… Здесь нам тоже оставлять серую зону не удастся… Сейчас у нас уже согласованы основные условия. Мы надеемся, что соответствующий документ до конца апреля уже появится в публичном поле. Дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный", - сказал Шадаев в ходе годового собрания ассоциации "Отечественный софт".
По словам министра, это будет указ, либо закон. "Сейчас юристы смотрят", - добавил Шадаев.
По его словам, модель выглядит так: российские компании платят за использование зарубежного софта, "но платят на спецсчета, и дальше часть этих средств как раз мы используем для того, чтобы обеспечить залоговую массу для льготных кредитов для российских разработчиков".
"Для российских компаний этот софт не является бесплатным, то есть мы не воспитываем привычку не платить за софт", - подчеркнул министр.
Чернышенко рассказал об инвестициях госкомпаний в отечественное ПО