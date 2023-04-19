https://ria.ru/20230419/mid-1866340241.html
Украинские националисты используют население как живой щит, заявили в МИД
Украинские националисты используют население как живой щит, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские националисты используют население как живой щит, заявили в МИД
Праворадикальные отряды Украины с негласного разрешения Киева используют мирное население в качестве "живого щита", заявил МИД РФ в своем докладе о ситуации с... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:30
2023-04-19T14:30
2023-04-19T14:53
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киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Праворадикальные отряды Украины с негласного разрешения Киева используют мирное население в качестве "живого щита", заявил МИД РФ в своем докладе о ситуации с правами человека на Украине. "Праворадикальные боевые отряды с негласного разрешения киевских властей используют мирное население в качестве "живого щита"", - сообщается в докладе. В марте прошлого года МО РФ сообщало, что украинские неонацисты удерживали в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан.
https://ria.ru/20230419/kiev-1866330154.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Киев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украинские националисты используют население как живой щит, заявили в МИД
В докладе МИД подчеркнули, что украинские националисты используют население как живой щит