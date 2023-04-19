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Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады - РИА Новости, 19.04.2023
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08:51 19.04.2023 (обновлено: 10:59 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/mid-1866237112.html
Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады
Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады - РИА Новости, 19.04.2023
Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады
Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:51
2023-04-19T10:59
в мире
сша
канада
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Послов вызвали в МИД из-за их недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*. По словам Захаровой, если они продолжат вести себя таким образом, то их поведение будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. * Признан иностранным агентом.
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в мире, сша, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, США, Канада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады

Захарова: разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел жестко

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
«

"Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах, нет, конечно", — сказала она.

Послов вызвали в МИД из-за их недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*. По словам Захаровой, если они продолжат вести себя таким образом, то их поведение будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу.
Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Признан иностранным агентом.
Флаг Великобритании у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В дипмиссии Британии назвали вызов посла в МИД России рутинной встречей
18 апреля, 22:55
 
В миреСШАКанадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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