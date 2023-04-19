https://ria.ru/20230419/mid-1866237112.html

Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады

Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады - РИА Новости, 19.04.2023

Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады

Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:51

2023-04-19T08:51

2023-04-19T10:59

в мире

сша

канада

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Послов вызвали в МИД из-за их недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*. По словам Захаровой, если они продолжат вести себя таким образом, то их поведение будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. * Признан иностранным агентом.

https://ria.ru/20230418/bronnert-1866200716.html

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канада

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова