Захарова рассказала о разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады
Захарова: разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел жестко
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разговор с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады был жестким, рассказала в эфире радио "Sputnik" официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
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"Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах, нет, конечно", — сказала она.
Послов вызвали в МИД из-за их недопустимых высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*. По словам Захаровой, если они продолжат вести себя таким образом, то их поведение будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу.
Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Признан иностранным агентом.