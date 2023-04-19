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В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи - РИА Новости, 19.04.2023
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12:26 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html
В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи
В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи - РИА Новости, 19.04.2023
В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи
Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:26
2023-04-19T12:26
россия
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова, Александра Жукова назначено к рассмотрению на 26 апреля текущего года", - заявил агентству представитель суда. По его словам, им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма, но детали официально не раскрываются. По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
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россия
мелитополь
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Екатерина Зайцева
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россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область
Россия, Мелитополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская область
В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи

В Мелитополе будут судить диверсантов за подготовку взрыва при раздаче гуманитарной помощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова, Александра Жукова назначено к рассмотрению на 26 апреля текущего года", - заявил агентству представитель суда. По его словам, им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма, но детали официально не раскрываются.
По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.
Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
В Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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РоссияМелитопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Запорожская область
 
 
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