https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html

В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи

В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи - РИА Новости, 19.04.2023

В Мелитополе будут судить диверсантов, готовивших взрыв при раздаче помощи

Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:26

2023-04-19T12:26

2023-04-19T12:26

россия

мелитополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_6af4ccd69fc6215674d4a9e41885068b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 26 апреля первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова, Александра Жукова назначено к рассмотрению на 26 апреля текущего года", - заявил агентству представитель суда. По его словам, им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма, но детали официально не раскрываются. По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

россия

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область