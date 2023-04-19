https://ria.ru/20230419/medpomosch-1866391877.html

Валуев: более 1600 граждан СГ, пострадавших от Чернобыля, получат медпомощь

Валуев: более 1600 граждан СГ, пострадавших от Чернобыля, получат медпомощь - РИА Новости, 19.04.2023

Валуев: более 1600 граждан СГ, пострадавших от Чернобыля, получат медпомощь

Более 1600 граждан Союзного государства (СГ), подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, получат комплексную медпомощь в РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:44

2023-04-19T16:44

2023-04-19T16:44

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

николай валуев

чернобыльская аэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 1600 граждан Союзного государства (СГ), подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, получат комплексную медпомощь в этом году, сообщил РИА Новости зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания СГ по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Николай Валуев."В прошлом году 1635 пострадавших от Чернобыльской АЭС получили комплексную медпомошь, в этом году запланировано 1659 пациентов. Помощь была оказана благодаря мероприятию СГ "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - отметил Валуев.Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей прошло в среду, 19 апреля, сразу в трех городах - Санкт-Петербурге, Минске и Москве.В ходе ее работы парламентарии обсудили вопросы и результаты работы по оказанию медпомощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы, а также ход подготовки совместного предложения о разработке новой программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках СГ по преодолению негативных последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС.Говоря о мероприятиях по оказанию медицинской помощи, депутаты подчеркнули ее актуальность и востребованность и рекомендовали заинтересованным министерствам и ведомствам совместно с Постоянным комитетом СГ завершить работу, направленную на придание ему статуса ежегодно проводимого, "что станет гарантом его финансирования из союзного бюджета в необходимых объемах, а также освобождает государственных заказчиков от процедуры ежегодного обоснования целесообразности его проведения".Депутаты отметили, что с подобной инициативой о проведении такой работы они выступили на комиссии в 2021 году.Валуев отметил, что с каждым годом количество пострадавших от экологической катастрофы увеличивается и благодаря мероприятиям СГ медпомощь оказывается на базе медцентров Беларуси и России: Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека (Гомель), Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф.Цыба – филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Обнинск), а также на базе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург).Говоря о бюджете, парламентарии отметили, что прошлом году на эти цели было потрачено около 230 миллионов рублей, в текущем году планируется также порядка 230 миллионов рублей.Председатель комиссии Николай Васильков в ходе заседания комиссии подчеркнул, что в связи с ростом цен и увеличения количества пациентов, необходимо на будущие годы рассмотреть вопрос увеличения бюджета.Также парламентарии рассмотрели вопрос подготовки предложения о разработке новой программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС.Говоря о сложностях ее принятия, парламентарии отметили, что прошлая экологическая программа была завершена в 2022 году и до сих пор заявки для выделения бюджета СГ на новую экологическую программу, которая будет рассчитана на 2024 – 2028 год, не поданы."Необходимо как можно быстрее провести рабочее совещание ответственных министерств и ведомств Беларуси и России, как можно быстрее определиться с видом подаваемой заявки на финансирование мероприятий на экологические цели", - резюмировал Валуев.

https://ria.ru/20230320/kontrol-1859210965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, николай валуев, чернобыльская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)