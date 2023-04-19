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В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка" - РИА Новости, 19.04.2023
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13:42 19.04.2023 (обновлено: 14:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/manyak-1866317050.html
В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка"
В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка" - РИА Новости, 19.04.2023
В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка"
Жителя Нижнего Новгорода, ранее судимого за изнасилования, задержали по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку, сообщается на сайте управления СК по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:42
2023-04-19T14:47
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, ранее судимого за изнасилования, задержали по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку, сообщается на сайте управления СК по региону.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, речь идет о так называемом печерском маньяке, которого не раз судили за изнасилования детей в подъездах и лифтах в микрорайоне Верхние Печеры. Недавно он вышел на свободу после 18 лет колонии.По данным следствия, накануне подозреваемый вслед за малолетней девочкой зашел в подъезд дома по Московскому шоссе, где "совершил иные действия сексуального характера". Ребенка спасла мать, преступника, которому сначала удалось скрыться, уже задержали.СК возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230404/kriminal-1862703681.html
нижний новгород
россия
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка"

СК заявил о задержании ранее судимого жителя Нижнего Новгорода за домогательства к ребенку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, ранее судимого за изнасилования, задержали по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку, сообщается на сайте управления СК по региону.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, речь идет о так называемом печерском маньяке, которого не раз судили за изнасилования детей в подъездах и лифтах в микрорайоне Верхние Печеры. Недавно он вышел на свободу после 18 лет колонии.
По данным следствия, накануне подозреваемый вслед за малолетней девочкой зашел в подъезд дома по Московскому шоссе, где "совершил иные действия сексуального характера". Ребенка спасла мать, преступника, которому сначала удалось скрыться, уже задержали.
СК возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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