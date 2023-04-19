Рейтинг@Mail.ru
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 19.04.2023 (обновлено: 22:27 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом - РИА Новости, 19.04.2023
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он намеревался пообщаться с гражданами, обернулся провалом - президента сопровождали свист и... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:10
2023-04-19T22:27
в мире
франция
париж
эльзас
элизабет борн
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ae3db0d4463f9b2d6c0e514f72251c32.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он намеревался пообщаться с гражданами, обернулся провалом - президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики, следует из трансляции французского телеканала BFMTV. "Макрон, мы не хотим твою реформу!", "Макрона в отставку!", "Это более не демократия!", "Мы никогда не видели настолько коррумпированное правительство, как ваше!" Такими выкриками сопровождали французы визит президента в Эльзас. Макрон в среду находится на востоке Франции, где он посетил деревообрабатывающий завод Mathis в городке Мюттерсольц, а потом отравился общаться с населением в коммуну Селеста. Это его первый визит в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы во Франции. Уже с утра в Мюттерсольце сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона. На заводе Mathis в департаменте Нижний Рейн во время визита президента выключили электричество. Как признал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция была спланированной. Куда бы ни направлялся президент, его сопровождали свист и оглушающие крики "Фу!". Макрон все же предпринял попытку пообщаться с гражданами. Он сыронизировал по поводу "марша пустых кастрюль", отметив, что "кастрюли не приведут Францию к прогрессу" и предложив "значительно нарастить их производство". Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране. "Вы всегда будете видеть меня среди людей, я не намерен останавливаться", - сказал он. Макрон отметил, что "миссия президента не заключается в том, чтобы быть любимым или нелюбимым". Он также добавил, что "никому не нравится работать на два года больше" и что "необходимо, чтобы государство двигалось вперед". Однако слова французского президента заглушали свист и оскорбления. Макрон в ответ заявил, что "не впервые слышит, как люди жалуются на него", добавив, что "видал и похуже". Один из протестующих бросил Макрону: "Однажды вы падете!", на что президент, бывший инвестиционный банкир в конгломерате Ротшильдов, ответил: "Я знаю, откуда я вышел, и знаю, куда я вернусь". Уезжая обратно в Париж, Макрон сказал освиставшей его толпе "большое спасибо!". В это же время французские министры один за одним начали отменять предстоящие поездки. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что отменяет визит в Валанс в департаменте Дром на юго-востоке Франции, а замминистра здравохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо отменила визит в Дижон в четверг. Замминистра образования Сильви Ретайо отменила визит в университет в Париже, где ее поджидали протестующие. Ранее на этой неделе в ходе визитов в регионы страны были освистаны министр здравоохранения Франсуа Брон, посещавший госпиталь недалеко от Бордо, и замминистра экономики Ролан Лескюр, совершавший поездку в кантон Эанж на востоке страны. Как отмечают французские СМИ, протестующие сопровождают визиты даже менее известных министров, таких как министр по вопросам инвалидности Жан-Кристоф Комб или министр образования Пап Ндьяй. На прошлой неделе недовольные пенсионной реформой граждане освистали премьер-министра Франции Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в центральной Франции. В четверг Макрон собирается посетить департамент Эро на юге Франции. Профсоюзы вновь начали распространять призывы встречать президента протестами и "маршем пустых кастрюль". Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230419/pauk-1866369259.html
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
https://ria.ru/20230419/plan-1866252927.html
франция
париж
эльзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эльзас, элизабет борн, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Париж, Эльзас, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом

BFMTV: первая поездка Макрона в регионы после принятия пенсионной реформы стала провалом

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он намеревался пообщаться с гражданами, обернулся провалом - президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики, следует из трансляции французского телеканала BFMTV.
"Макрон, мы не хотим твою реформу!", "Макрона в отставку!", "Это более не демократия!", "Мы никогда не видели настолько коррумпированное правительство, как ваше!" Такими выкриками сопровождали французы визит президента в Эльзас.
Ален Робер по прозвищу Человек-паук забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих
Вчера, 15:43
Макрон в среду находится на востоке Франции, где он посетил деревообрабатывающий завод Mathis в городке Мюттерсольц, а потом отравился общаться с населением в коммуну Селеста. Это его первый визит в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы во Франции.
Уже с утра в Мюттерсольце сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона.
На заводе Mathis в департаменте Нижний Рейн во время визита президента выключили электричество. Как признал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция была спланированной.
Куда бы ни направлялся президент, его сопровождали свист и оглушающие крики "Фу!". Макрон все же предпринял попытку пообщаться с гражданами.
Он сыронизировал по поводу "марша пустых кастрюль", отметив, что "кастрюли не приведут Францию к прогрессу" и предложив "значительно нарастить их производство".
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
6 апреля, 17:38
Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране.
"Вы всегда будете видеть меня среди людей, я не намерен останавливаться", - сказал он. Макрон отметил, что "миссия президента не заключается в том, чтобы быть любимым или нелюбимым".
Он также добавил, что "никому не нравится работать на два года больше" и что "необходимо, чтобы государство двигалось вперед". Однако слова французского президента заглушали свист и оскорбления. Макрон в ответ заявил, что "не впервые слышит, как люди жалуются на него", добавив, что "видал и похуже".
Один из протестующих бросил Макрону: "Однажды вы падете!", на что президент, бывший инвестиционный банкир в конгломерате Ротшильдов, ответил: "Я знаю, откуда я вышел, и знаю, куда я вернусь".
Уезжая обратно в Париж, Макрон сказал освиставшей его толпе "большое спасибо!".
В это же время французские министры один за одним начали отменять предстоящие поездки. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что отменяет визит в Валанс в департаменте Дром на юго-востоке Франции, а замминистра здравохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо отменила визит в Дижон в четверг. Замминистра образования Сильви Ретайо отменила визит в университет в Париже, где ее поджидали протестующие.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Европа оскорбила США. Дальше начнется самое интересное
14 апреля, 09:37
Ранее на этой неделе в ходе визитов в регионы страны были освистаны министр здравоохранения Франсуа Брон, посещавший госпиталь недалеко от Бордо, и замминистра экономики Ролан Лескюр, совершавший поездку в кантон Эанж на востоке страны.
Как отмечают французские СМИ, протестующие сопровождают визиты даже менее известных министров, таких как министр по вопросам инвалидности Жан-Кристоф Комб или министр образования Пап Ндьяй.
На прошлой неделе недовольные пенсионной реформой граждане освистали премьер-министра Франции Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в центральной Франции.
В четверг Макрон собирается посетить департамент Эро на юге Франции. Профсоюзы вновь начали распространять призывы встречать президента протестами и "маршем пустых кастрюль".
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса
Вчера, 10:19
 
В миреФранцияПарижЭльзасЭлизабет БорнЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала