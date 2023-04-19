https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом

Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом - РИА Новости, 19.04.2023

Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом

Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он намеревался пообщаться с гражданами, обернулся провалом - президента сопровождали свист и... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:10

2023-04-19T22:10

2023-04-19T22:27

в мире

франция

париж

эльзас

элизабет борн

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Первый визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он намеревался пообщаться с гражданами, обернулся провалом - президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики, следует из трансляции французского телеканала BFMTV. "Макрон, мы не хотим твою реформу!", "Макрона в отставку!", "Это более не демократия!", "Мы никогда не видели настолько коррумпированное правительство, как ваше!" Такими выкриками сопровождали французы визит президента в Эльзас. Макрон в среду находится на востоке Франции, где он посетил деревообрабатывающий завод Mathis в городке Мюттерсольц, а потом отравился общаться с населением в коммуну Селеста. Это его первый визит в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы во Франции. Уже с утра в Мюттерсольце сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона. На заводе Mathis в департаменте Нижний Рейн во время визита президента выключили электричество. Как признал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция была спланированной. Куда бы ни направлялся президент, его сопровождали свист и оглушающие крики "Фу!". Макрон все же предпринял попытку пообщаться с гражданами. Он сыронизировал по поводу "марша пустых кастрюль", отметив, что "кастрюли не приведут Францию к прогрессу" и предложив "значительно нарастить их производство". Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране. "Вы всегда будете видеть меня среди людей, я не намерен останавливаться", - сказал он. Макрон отметил, что "миссия президента не заключается в том, чтобы быть любимым или нелюбимым". Он также добавил, что "никому не нравится работать на два года больше" и что "необходимо, чтобы государство двигалось вперед". Однако слова французского президента заглушали свист и оскорбления. Макрон в ответ заявил, что "не впервые слышит, как люди жалуются на него", добавив, что "видал и похуже". Один из протестующих бросил Макрону: "Однажды вы падете!", на что президент, бывший инвестиционный банкир в конгломерате Ротшильдов, ответил: "Я знаю, откуда я вышел, и знаю, куда я вернусь". Уезжая обратно в Париж, Макрон сказал освиставшей его толпе "большое спасибо!". В это же время французские министры один за одним начали отменять предстоящие поездки. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что отменяет визит в Валанс в департаменте Дром на юго-востоке Франции, а замминистра здравохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо отменила визит в Дижон в четверг. Замминистра образования Сильви Ретайо отменила визит в университет в Париже, где ее поджидали протестующие. Ранее на этой неделе в ходе визитов в регионы страны были освистаны министр здравоохранения Франсуа Брон, посещавший госпиталь недалеко от Бордо, и замминистра экономики Ролан Лескюр, совершавший поездку в кантон Эанж на востоке страны. Как отмечают французские СМИ, протестующие сопровождают визиты даже менее известных министров, таких как министр по вопросам инвалидности Жан-Кристоф Комб или министр образования Пап Ндьяй. На прошлой неделе недовольные пенсионной реформой граждане освистали премьер-министра Франции Элизабет Борн, когда она посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в центральной Франции. В четверг Макрон собирается посетить департамент Эро на юге Франции. Профсоюзы вновь начали распространять призывы встречать президента протестами и "маршем пустых кастрюль". Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230419/pauk-1866369259.html

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

https://ria.ru/20230419/plan-1866252927.html

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в мире, франция, париж, эльзас, элизабет борн, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы