https://ria.ru/20230419/makron-1866444503.html

Макрона освистали во время поездки на восток Франции

Макрона освистали во время поездки на восток Франции - РИА Новости, 19.04.2023

Макрона освистали во время поездки на восток Франции

Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки на восток страны, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:03

2023-04-19T19:03

2023-04-19T19:44

в мире

франция

эльзас

париж

элизабет борн

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки на восток страны, сообщил телеканал BFMTV. Глава государства с утра находится в Эльзасе, где он посетил деревообрабатывающий завод Mathis, после чего отравился общаться с жителями коммуны Селеста.Макрон, комментируя пенсионную реформу, заявил, что "никому не нравится работать на два года больше" и что "необходимо, чтобы государство двигалось вперед". Его слова заглушал свист и протяжные крики "Фу!". Президент ответил, что "не впервые слышит, как люди жалуются на него", добавив, что "видал и похуже". При этом он отметил, что продолжит идти на контакт с французами.Толпа продолжала скандировать "Макрона в отставку!" и петь песню сторонников движения "желтые жилеты", ставшую еще более популярной во время протестов против реформы: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!"В среду на заводе Mathis в департаменте Нижний Рейн во время визита главы государства выключили электричество. Профсоюзы признали, что акция была спланированной. В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и некоторых других городах марши перешли в стихийные манифестации, полиция разгоняла их слезоточивым газом. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Макрон подписал закон в ночь на субботу. После этого французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html

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эльзас

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в мире, франция, эльзас, париж, элизабет борн, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы