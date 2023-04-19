В Киеве верующие прорвались в опечатанный корпус лавры
Верующие взломали двери и проникли в опечатанный заповедником корпус Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Союз православных журналистов (СПЖ) сообщает, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный заповедником корпус Киево-Печерской лавры, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые полицией люди.
Ранее в среду адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в одно из помещений монастыря канонической Украинской православной церкви и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. По словам адвоката, без решения суда такие действия представителей заповедника и полиции незаконны.
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"Верующие прорвались в корпус, заходят в него через выломанные двери", - сообщает союз в телеграм-канале. На опубликованном видео видно, что внутри помещения несколько прихожан и священнослужители.
По данным союза, внутри указанного корпуса №39 были "действительно закрыты люди". Полиция ранее опечатала дверь и не собиралась ее открывать, пишет СПЖ.
Видео происходящего РИА Новости предоставили очевидцы. "Заперли людей, взяли в заложники", - говорят на видео прихожане УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".