https://ria.ru/20230419/lavra-1866302238.html
Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре
Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 19.04.2023
Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре
Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:06
2023-04-19T13:06
2023-04-19T13:06
религия
религия
украина
россия
дмитрий песков
ситуация вокруг упц
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) Украины сообщал, что на территорию лавры пришла полиция и блокирует входы в помещения. Адвокат Киево-Печерской лавры заявил, что против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении. "Наша позиция хорошо известна, она последовательна, мы решительно осуждаем эти действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва реагирует на эти события. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, россия, дмитрий песков, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра, киев
Религия, Религия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Киево-Печерская Лавра, Киев
Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре
Песков: Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) Украины
сообщал, что на территорию лавры пришла полиция и блокирует входы в помещения. Адвокат Киево-Печерской лавры заявил, что против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении.
"Наша позиция хорошо известна, она последовательна, мы решительно осуждаем эти действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва реагирует на эти события.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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