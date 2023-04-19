https://ria.ru/20230419/lavra-1866302238.html

Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре

Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 19.04.2023

Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре

Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:06

2023-04-19T13:06

2023-04-19T13:06

религия

религия

украина

россия

дмитрий песков

ситуация вокруг упц

в мире

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866298265_0:0:2517:1416_1920x0_80_0_0_b44fb5b466caa885430a626d139f160f.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) Украины сообщал, что на территорию лавры пришла полиция и блокирует входы в помещения. Адвокат Киево-Печерской лавры заявил, что против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении. "Наша позиция хорошо известна, она последовательна, мы решительно осуждаем эти действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва реагирует на эти события. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, украина, россия, дмитрий песков, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра, киев