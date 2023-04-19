https://ria.ru/20230419/lavra-1866271172.html

Помещение монастыря Киево-Печерской лавры опечатали, сообщил адвокат

Помещение монастыря Киево-Печерской лавры опечатали, сообщил адвокат - РИА Новости, 19.04.2023

Помещение монастыря Киево-Печерской лавры опечатали, сообщил адвокат

Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в одно из помещений монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и опечатали его,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:39

2023-04-19T11:39

2023-04-19T11:55

религия

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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киев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в одно из помещений монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила, сообщил адвокат лавры Никита Чекман.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире, украина, киев