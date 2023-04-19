https://ria.ru/20230419/lavra-1866268959.html

На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция, сообщили СМИ

На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2023

На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция, сообщили СМИ

Союз православных журналистов Украины сообщает, что на территорию Киево-Печерской лавры приехала полиция, силовики блокируют входы. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:30

2023-04-19T11:30

2023-04-19T13:03

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Союз православных журналистов Украины сообщает, что на территорию Киево-Печерской лавры приехала полиция, силовики блокируют входы.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире, киев, религия