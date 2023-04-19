https://ria.ru/20230419/lagerya-1866350181.html

Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря

Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря - РИА Новости, 19.04.2023

Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря

Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:56

2023-04-19T14:56

2023-04-19T14:56

воронежская область

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Соответствующие изменения депутаты внесли в региональный закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области" на очередном заседании заксобрания. "Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации", – рассказал Нетёсов. Как отмечает облдума, законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных, добровольцев. Также оно распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. По словам Владимира Нетёсова, в 2023 году в Воронежской области будут работать 877 учреждений детского отдыха и оздоровления, которые примут более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей. В этом году Воронежская область вошла в число 15 регионов, где на базе загородных учреждений ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. Для реализации проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в детских оздоровительных лагерях четырех районов области. "Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей", – отметил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20230417/lgoty-1865859447.html

https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html

https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума