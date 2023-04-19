Рейтинг@Mail.ru
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
14:56 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/lagerya-1866350181.html
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря - РИА Новости, 19.04.2023
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря
Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:56
2023-04-19T14:56
воронежская область
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9005dc84fd4cf9bff41474d2ed685114.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Соответствующие изменения депутаты внесли в региональный закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области" на очередном заседании заксобрания. "Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации", – рассказал Нетёсов. Как отмечает облдума, законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных, добровольцев. Также оно распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. По словам Владимира Нетёсова, в 2023 году в Воронежской области будут работать 877 учреждений детского отдыха и оздоровления, которые примут более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей. В этом году Воронежская область вошла в число 15 регионов, где на базе загородных учреждений ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. Для реализации проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в детских оздоровительных лагерях четырех районов области. "Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей", – отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20230417/lgoty-1865859447.html
https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html
https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152154/99/1521549961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e682ced59fdd44a6427ec682981dde39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Россия, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря

Детей воронежских участников спецоперации обеспечат льготными путевками в лагеря отдыха

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Соответствующие изменения депутаты внесли в региональный закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области" на очередном заседании заксобрания.
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог
17 апреля, 16:53
"Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации", – рассказал Нетёсов.
Как отмечает облдума, законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных, добровольцев. Также оно распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.
По словам Владимира Нетёсова, в 2023 году в Воронежской области будут работать 877 учреждений детского отдыха и оздоровления, которые примут более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей.
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей
14 апреля, 19:06
В этом году Воронежская область вошла в число 15 регионов, где на базе загородных учреждений ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. Для реализации проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в детских оздоровительных лагерях четырех районов области.
"Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей", – отметил Владимир Нетёсов.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Воронежцы, участвующие в СВО, получат льготы при газификации жилья
14 апреля, 18:38
 
Воронежская областьВоронежская областьРоссияВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала