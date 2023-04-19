https://ria.ru/20230419/lagerya-1866350181.html
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря - РИА Новости, 19.04.2023
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря
Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:56
2023-04-19T14:56
2023-04-19T14:56
воронежская область
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Соответствующие изменения депутаты внесли в региональный закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области" на очередном заседании заксобрания. "Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации", – рассказал Нетёсов. Как отмечает облдума, законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных, добровольцев. Также оно распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. По словам Владимира Нетёсова, в 2023 году в Воронежской области будут работать 877 учреждений детского отдыха и оздоровления, которые примут более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей. В этом году Воронежская область вошла в число 15 регионов, где на базе загородных учреждений ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. Для реализации проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в детских оздоровительных лагерях четырех районов области. "Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей", – отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20230417/lgoty-1865859447.html
https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html
https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Россия, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Детей воронежских участников СВО обеспечат льготными путевками в лагеря
Детей воронежских участников спецоперации обеспечат льготными путевками в лагеря отдыха
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Дети воронежцев, участвующих в спецоперации, получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками в лагеря отдыха, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Соответствующие изменения депутаты внесли в региональный закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области" на очередном заседании заксобрания.
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"Список детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление в регионе, был дополнен в соответствии с перечнем поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным
в октябре прошлого года. В него вошли дети ряда категорий участников спецоперации", – рассказал Нетёсов.
Как отмечает облдума, законодательное новшество касается детей военнослужащих-контрактников, мобилизованных, добровольцев. Также оно распространяется на сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.
По словам Владимира Нетёсова, в 2023 году в Воронежской области
будут работать 877 учреждений детского отдыха и оздоровления, которые примут более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. В целом на организацию отдыха детей в областном бюджете в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей.
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В этом году Воронежская область вошла в число 15 регионов, где на базе загородных учреждений ведется строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. Для реализации проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит построить к сезону отдыха новые современные корпуса в детских оздоровительных лагерях четырех районов области.
"Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей", – отметил Владимир Нетёсов.
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