https://ria.ru/20230419/kuba-1866421096.html

На Кубе переизбрали спикера парламента

На Кубе переизбрали спикера парламента - РИА Новости, 19.04.2023

На Кубе переизбрали спикера парламента

Депутаты 10 собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы провели учредительное заседание, в ходе которого на пост спикера на 2023-2028 годы был... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:59

2023-04-19T17:59

2023-04-19T17:59

в мире

куба

гавана

рауль кастро

мигель диас-канель

эстебан ласо эрнандес

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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Депутаты 10 собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы провели учредительное заседание, в ходе которого на пост спикера на 2023-2028 годы был переизбран депутат Хуан Эстебан Ласо. "Предложение кандидатуры на пост спикера, вице-спикера и секретаря Национальной ассамблеи было одобрено большинством при одном воздержавшемся", - сообщила газета кубинской компартии Granma. В ходе заседания в Гаване с участием Рауля Кастро и президента Мигеля Диаса-Канеля новый состав кубинского парламента проголосовал за кандидатуры Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса в качестве спикера, Аны Марии Мари Мачадо как его заместителя и Омеро Акосты Альвареса на должность секретаря Ассамблеи и Государственного совета. Национальная ассамблея народной власти Кубы при учреждении нового состава также избирает президента и вице-президента республики и назначает по предложению президента Республики премьер-министра, вице-премьеров, секретаря и других членов Совета министров.

https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html

куба

гавана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, гавана, рауль кастро, мигель диас-канель, эстебан ласо эрнандес