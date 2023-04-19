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На Кубе переизбрали спикера парламента - РИА Новости, 19.04.2023
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17:59 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kuba-1866421096.html
На Кубе переизбрали спикера парламента
На Кубе переизбрали спикера парламента - РИА Новости, 19.04.2023
На Кубе переизбрали спикера парламента
Депутаты 10 собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы провели учредительное заседание, в ходе которого на пост спикера на 2023-2028 годы был... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:59
2023-04-19T17:59
в мире
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гавана
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эстебан ласо эрнандес
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Депутаты 10 собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы провели учредительное заседание, в ходе которого на пост спикера на 2023-2028 годы был переизбран депутат Хуан Эстебан Ласо. "Предложение кандидатуры на пост спикера, вице-спикера и секретаря Национальной ассамблеи было одобрено большинством при одном воздержавшемся", - сообщила газета кубинской компартии Granma. В ходе заседания в Гаване с участием Рауля Кастро и президента Мигеля Диаса-Канеля новый состав кубинского парламента проголосовал за кандидатуры Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса в качестве спикера, Аны Марии Мари Мачадо как его заместителя и Омеро Акосты Альвареса на должность секретаря Ассамблеи и Государственного совета. Национальная ассамблея народной власти Кубы при учреждении нового состава также избирает президента и вице-президента республики и назначает по предложению президента Республики премьер-министра, вице-премьеров, секретаря и других членов Совета министров.
https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html
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в мире, куба, гавана, рауль кастро, мигель диас-канель, эстебан ласо эрнандес
В мире, Куба, Гавана, Рауль Кастро, Мигель Диас-Канель, Эстебан Ласо Эрнандес
На Кубе переизбрали спикера парламента

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы переизбрали спикера

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКапитолий (1929 г.) в исторической части Гаваны
Капитолий (1929 г.) в исторической части Гаваны - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Капитолий (1929 г.) в исторической части Гаваны. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Депутаты 10 собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы провели учредительное заседание, в ходе которого на пост спикера на 2023-2028 годы был переизбран депутат Хуан Эстебан Ласо.
"Предложение кандидатуры на пост спикера, вице-спикера и секретаря Национальной ассамблеи было одобрено большинством при одном воздержавшемся", - сообщила газета кубинской компартии Granma.
В ходе заседания в Гаване с участием Рауля Кастро и президента Мигеля Диаса-Канеля новый состав кубинского парламента проголосовал за кандидатуры Хуана Эстебана Ласо Эрнандеса в качестве спикера, Аны Марии Мари Мачадо как его заместителя и Омеро Акосты Альвареса на должность секретаря Ассамблеи и Государственного совета.
Национальная ассамблея народной власти Кубы при учреждении нового состава также избирает президента и вице-президента республики и назначает по предложению президента Республики премьер-министра, вице-премьеров, секретаря и других членов Совета министров.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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В миреКубаГаванаРауль КастроМигель Диас-КанельЭстебан Ласо Эрнандес
 
 
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