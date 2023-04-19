https://ria.ru/20230419/krym-1866410053.html

В Крыму станет больше банкоматов

В Крыму станет больше банкоматов - РИА Новости, 19.04.2023

В Крыму станет больше банкоматов

Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону, увеличив число устройств до 80 штук, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:59

2023-04-19T18:59

2023-04-19T18:59

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону, увеличив число устройств до 80 штук, рассказала журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина. "Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить количество банкоматов в Крыму до 80", — сказала она. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов кредитной организации. В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. Тогда он сообщал, что первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.

https://ria.ru/20230411/sber-1864437635.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, сбербанк россии, республика крым