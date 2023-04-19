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В Крыму станет больше банкоматов - РИА Новости, 19.04.2023
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Туризм
 
18:59 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/krym-1866410053.html
В Крыму станет больше банкоматов
В Крыму станет больше банкоматов - РИА Новости, 19.04.2023
В Крыму станет больше банкоматов
Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону, увеличив число устройств до 80 штук, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:59
2023-04-19T18:59
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сбербанк россии
республика крым
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону, увеличив число устройств до 80 штук, рассказала журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина. "Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить количество банкоматов в Крыму до 80", — сказала она. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов кредитной организации. В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. Тогда он сообщал, что первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.
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туризм, новости - туризм, туристы, сбербанк россии, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сбербанк России, Республика Крым
В Крыму станет больше банкоматов

Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка возле банкомата в первом мобильном офисе Сбербанка в Симферополе
Девушка возле банкомата в первом мобильном офисе Сбербанка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сбербанк планирует установить больше банкоматов в Крыму к туристическому сезону, увеличив число устройств до 80 штук, рассказала журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.
"Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить количество банкоматов в Крыму до 80", — сказала она.
По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов кредитной организации.
В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. Тогда он сообщал, что первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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