https://ria.ru/20230419/krym-1866376406.html
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:00
2023-04-19T16:00
2023-04-19T18:38
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times.При этом позиции ВСУ стали еще более шаткими из-за острой нехватки боеприпасов и тяжелых потерь, поэтому киевские власти вряд ли смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым, отметил Парпарт.В то же время открытое вступление НАТО в конфликт и поддержка Зеленского в ударах по полуострову станет "красной чертой" для Москвы и рискует вылиться в прямое столкновение России и США, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
AT: попытка НАТО помочь Зеленскому захватить Крым станет красной чертой для России