https://ria.ru/20230419/krym-1866376406.html

СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой

СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой

Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:00

2023-04-19T16:00

2023-04-19T18:38

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times.При этом позиции ВСУ стали еще более шаткими из-за острой нехватки боеприпасов и тяжелых потерь, поэтому киевские власти вряд ли смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым, отметил Парпарт.В то же время открытое вступление НАТО в конфликт и поддержка Зеленского в ударах по полуострову станет "красной чертой" для Москвы и рискует вылиться в прямое столкновение России и США, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины