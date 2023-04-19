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СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.04.2023 (обновлено: 18:38 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/krym-1866376406.html
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой
Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:00
2023-04-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times.При этом позиции ВСУ стали еще более шаткими из-за острой нехватки боеприпасов и тяжелых потерь, поэтому киевские власти вряд ли смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым, отметил Парпарт.В то же время открытое вступление НАТО в конфликт и поддержка Зеленского в ударах по полуострову станет "красной чертой" для Москвы и рискует вылиться в прямое столкновение России и США, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: вмешательство НАТО в планы Зеленского по Крыму обернется катастрофой

AT: попытка НАТО помочь Зеленскому захватить Крым станет красной чертой для России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Если НАТО окажет открытую военную поддержку Владимиру Зеленскому в его желании захватить Крым, это приведет к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times.
«

"Для того, чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Крымский мост", — пояснил он.

При этом позиции ВСУ стали еще более шаткими из-за острой нехватки боеприпасов и тяжелых потерь, поэтому киевские власти вряд ли смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым, отметил Парпарт.
В то же время открытое вступление НАТО в конфликт и поддержка Зеленского в ударах по полуострову станет "красной чертой" для Москвы и рискует вылиться в прямое столкновение России и США, подытожил эксперт.
Праздничное шествие во время мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе. 15 марта 2019
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