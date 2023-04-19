https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html

Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост

Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост - РИА Новости, 19.04.2023

Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост

Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:34

2023-04-19T14:34

2023-04-19T14:48

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сергей аксенов (политик)

роман новиков

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854022600_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_9e374ce26e984c43e8b56b9fa5dff912.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор).Руководитель ведомства Роман Новиков уточнил, что подведомственные министерству транспорта РФ и Росавтодору организации ведут активные работы по увеличению пропускной способности автоподходов на участках, где проводятся досмотровые мероприятия транспортной безопасности. В период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк.На автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч."Для удобства водителей на трассах А-290 и А-291 "Таврида" размещены площадки отдыха с объектами дорожного сервиса, где можно будет отдохнуть и отследить ситуацию на дорогах. Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности", – отметил руководитель Росавтодора.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что будут приложены максимальные усилия для обеспечения транспортной доступности полуострова в курортный сезон.Водителям же рекомендуется не брать с собой лишний багаж и заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности. Информация о возможных затруднениях на автоподходах к Крымскому мосту будет размещаться в "Яндекс Навигаторе", что позволит заранее спланировать время в пути.

https://ria.ru/20230410/turizm-1864260997.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор), крымский мост, республика крым