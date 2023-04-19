https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост - РИА Новости, 19.04.2023
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост
Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:34
2023-04-19T14:34
2023-04-19T14:48
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей аксенов (политик)
роман новиков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
крымский мост
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор).Руководитель ведомства Роман Новиков уточнил, что подведомственные министерству транспорта РФ и Росавтодору организации ведут активные работы по увеличению пропускной способности автоподходов на участках, где проводятся досмотровые мероприятия транспортной безопасности. В период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк.На автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч."Для удобства водителей на трассах А-290 и А-291 "Таврида" размещены площадки отдыха с объектами дорожного сервиса, где можно будет отдохнуть и отследить ситуацию на дорогах. Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности", – отметил руководитель Росавтодора.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что будут приложены максимальные усилия для обеспечения транспортной доступности полуострова в курортный сезон.Водителям же рекомендуется не брать с собой лишний багаж и заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности. Информация о возможных затруднениях на автоподходах к Крымскому мосту будет размещаться в "Яндекс Навигаторе", что позволит заранее спланировать время в пути.
https://ria.ru/20230410/turizm-1864260997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор), крымский мост, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Аксенов (политик), Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Крымский мост, Республика Крым
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост
Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена перед началом сезона
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Пропускная способность автоподходов к Крымскому мосту будет увеличена в преддверии курортного сезона, сообщает
пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Руководитель ведомства Роман Новиков уточнил, что подведомственные министерству транспорта РФ и Росавтодору организации ведут активные работы по увеличению пропускной способности автоподходов на участках, где проводятся досмотровые мероприятия транспортной безопасности. В период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк.
На автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч.
"Для удобства водителей на трассах А-290 и А-291 "Таврида" размещены площадки отдыха с объектами дорожного сервиса, где можно будет отдохнуть и отследить ситуацию на дорогах. Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности", – отметил руководитель Росавтодора.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что будут приложены максимальные усилия для обеспечения транспортной доступности полуострова в курортный сезон.
Водителям же рекомендуется не брать с собой лишний багаж и заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности. Информация о возможных затруднениях на автоподходах к Крымскому мосту будет размещаться в "Яндекс Навигаторе", что позволит заранее спланировать время в пути.
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