https://ria.ru/20230419/krym-1866234285.html
Потомок Екатерины II заявил об уверенности в признании статуса Крыма
Потомок Екатерины II заявил об уверенности в признании статуса Крыма - РИА Новости, 19.04.2023
Потомок Екатерины II заявил об уверенности в признании статуса Крыма
Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги уверен, что европейские страны признают российский статус Крыма. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:24
2023-04-19T08:24
2023-04-19T08:24
россия
краснодарский край
екатерина ii
григорий потемкин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги уверен, что европейские страны признают российский статус Крыма. "Я думаю (признание Крыма – прим.) состоится, тем более в Европе", - сказал РИА Новости Калагеорги. По его словам, население европейских стран, хоть и находится под влиянием русофобской политики США, начинает осознавать, что Крым является территорией Россией. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Таким образом, в состав российского государства вошли Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края. В России этот день объявлен памятной датой.
https://ria.ru/20230419/prisoedinenie-1865753378.html
россия
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, екатерина ii, григорий потемкин, республика крым
Россия, Краснодарский край, Екатерина II, Григорий Потемкин, Республика Крым
Потомок Екатерины II заявил об уверенности в признании статуса Крыма
Потомок Екатерины II уверен, что европейские страны со временем признают Крым