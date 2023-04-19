https://ria.ru/20230419/kosmos-1866268309.html

Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС

Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС - РИА Новости, 19.04.2023

Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работы в открытом космосе и Андрей Федяев за пультом управления манипулятором перенесли радиатор РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:27

2023-04-19T11:27

2023-04-19T12:02

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работы в открытом космосе и Андрей Федяев за пультом управления манипулятором перенесли радиатор с модуля МКС "Рассвет" на модуль "Наука", трансляцию выхода ведёт "Роскосмос"."Уже в полной мере радиатор закреплен на модуле "Наука", - сказал ведущий трансляции.Прокопьев с Петелиным вышли в открытый космос в 04.41 мск. Они расстыковали электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтировали с радиатора заглушку и раскрыли четыре замка, которыми он прикреплен к модулю. После этого радиатор был перенесен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял Федяев, на модуль "Наука". После переноса Прокопьев и Петелин демонтировали заглушки стыковки с модуля "Наука", состыковали радиатор с модулем. Теперь им осталось подключить электрокабелем.Радиатор нужен для проведения экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука".

https://ria.ru/20230406/mks-1863437064.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)