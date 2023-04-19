https://ria.ru/20230419/kosmos-1866268309.html
Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС
Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС - РИА Новости, 19.04.2023
Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работы в открытом космосе и Андрей Федяев за пультом управления манипулятором перенесли радиатор РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:27
2023-04-19T11:27
2023-04-19T12:02
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работы в открытом космосе и Андрей Федяев за пультом управления манипулятором перенесли радиатор с модуля МКС "Рассвет" на модуль "Наука", трансляцию выхода ведёт "Роскосмос"."Уже в полной мере радиатор закреплен на модуле "Наука", - сказал ведущий трансляции.Прокопьев с Петелиным вышли в открытый космос в 04.41 мск. Они расстыковали электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтировали с радиатора заглушку и раскрыли четыре замка, которыми он прикреплен к модулю. После этого радиатор был перенесен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял Федяев, на модуль "Наука". После переноса Прокопьев и Петелин демонтировали заглушки стыковки с модуля "Наука", состыковали радиатор с модулем. Теперь им осталось подключить электрокабелем.Радиатор нужен для проведения экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука".
https://ria.ru/20230406/mks-1863437064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС
Прокопьев и Петелин, работая в открытом космосе, перенесли радиатор на другой модуль МКС
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работы в открытом космосе и Андрей Федяев за пультом управления манипулятором перенесли радиатор с модуля МКС "Рассвет" на модуль "Наука", трансляцию
выхода ведёт "Роскосмос".
"Уже в полной мере радиатор закреплен на модуле "Наука", - сказал ведущий трансляции.
Прокопьев с Петелиным вышли в открытый космос в 04.41 мск. Они расстыковали электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтировали с радиатора заглушку и раскрыли четыре замка, которыми он прикреплен к модулю. После этого радиатор был перенесен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял Федяев, на модуль "Наука". После переноса Прокопьев и Петелин демонтировали заглушки стыковки с модуля "Наука", состыковали радиатор с модулем. Теперь им осталось подключить электрокабелем.
Радиатор нужен для проведения экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука".
Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"