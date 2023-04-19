https://ria.ru/20230419/kosmonavty-1866219889.html

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 19.04.2023

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос, чтобы перенести радиатор с одного модуля МКС на другой, это их первый выход... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:52

2023-04-19T04:52

2023-04-19T04:52

земля

роскосмос

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос, чтобы перенести радиатор с одного модуля МКС на другой, это их первый выход после "паузы" из-за разгерметизации корабля "Союз МС-22", трансляцию ведет "Роскосмос". Ранее сообщалось, что Прокопьев с Петелиным должны будут расстыковать электрический кабель между дополнительным радиационным теплообменником (радиатором) и модулем "Рассвет", демонтировать с радиатора заглушку и раскрыть четыре замка, которыми он прикреплен к модулю. После этого радиатор будет перенесен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри станции будет управлять Андрей Федяев, на модуль "Наука". Прокопьев и Петелин будут наблюдать за этой операцией. После переноса космонавты демонтируют заглушки стыковки с модуля "Наука", механически и гидравлически состыкуют радиатор с модулем, а также подключат его с помощью электрокабеля. Согласно предварительным расчетам, продолжительность работ в открытом космосе составит 6 часов 37 минут. Это второй выход для Петелина и уже четвертый для Прокопьева, который летал на станцию в 2018 году. Предыдущий раз они выходили в космос 17 ноября 2022 года и подготовили радиатор к переносу. После этого космонавты должны были работать за бортом станции еще четыре раза. 25 ноября 2022 года очередной запланированный выход был отложен из-за обнаружения неполадок в системе охлаждения одного из скафандров. Работы в открытом космосе перенесли на 15 декабря, однако и в эту дату их пришлось отменить из-за разгерметизации корабля "Союз МС-22", случившейся, когда экипаж уже готовился к выходу. Позже в "Роскосмосе" пришли к заключению, что радиатор "Союза" пробил микрометеороид. На несколько месяцев российские космонавты остались без исправного корабля на случай экстренной эвакуации с МКС. 26 февраля 2023 года к МКС пристыковался "Союз МС-23". Он заменил неисправный "Союз МС-22", который позже вернули на Землю в беспилотном режиме. Экипажу поврежденного "Союза" - Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и американцу Фрэнку Рубио - пришлось остаться на станции еще на полгода, чтобы новый корабль полностью отработал свой ресурс на орбите. 6 марта космонавты провели перестыковку "Союза МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал", чтобы возобновить программу выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230328/soyuz-1861267928.html

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земля, роскосмос