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Пожарные спасли двух кошек из горящего дома в Ростовской области
Пожарные спасли двух кошек из горящего дома в Ростовской области - РИА Новости, 19.04.2023
Пожарные спасли двух кошек из горящего дома в Ростовской области
В городе Волгодонск Ростовской области пожарные спасли из горящего дома двух кошек, рассказал журналистам представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:27
2023-04-19T13:27
2023-04-19T15:50
хорошие новости
происшествия
ростовская область
волгодонск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. В городе Волгодонск Ростовской области пожарные спасли из горящего дома двух кошек, рассказал журналистам представитель регионального главка МЧС. Квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Ленина, 80, загорелась сегодня утром. На вызов выехал караул 17-й пожарно-спасательной части. В подъезде было сильное задымление, в работу включилось звено газодымозащитной службы."К счастью, в квартире людей не было. Но пожарные услышали слабое мяуканье. Огнеборцы обнаружили кошку, которая уже успела надышаться дымом. Ее привели в чувства при помощи дыхательного аппарата", — сказал представитель ведомства. По его словам, соседи рассказали, что в квартире была еще одна кошка. Пожарные вернулись и обнаружили ее на балконе. Кошку вынесли на улицу, ее жизни ничего не угрожало. Кошек передали вернувшейся к этому времени хозяйке.
https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ростовская область, Волгодонск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли двух кошек из горящего дома в Ростовской области
Пожарные спасли кошку из горящей квартиры в Волгодонске, применив дыхательный аппарат
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости.
В городе Волгодонск Ростовской области пожарные спасли из горящего дома двух кошек, рассказал журналистам представитель регионального главка МЧС
.
Квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Ленина, 80, загорелась сегодня утром. На вызов выехал караул 17-й пожарно-спасательной части. В подъезде было сильное задымление, в работу включилось звено газодымозащитной службы.
"К счастью, в квартире людей не было. Но пожарные услышали слабое мяуканье. Огнеборцы обнаружили кошку, которая уже успела надышаться дымом. Ее привели в чувства при помощи дыхательного аппарата", — сказал представитель ведомства.
По его словам, соседи рассказали, что в квартире была еще одна кошка. Пожарные вернулись и обнаружили ее на балконе. Кошку вынесли на улицу, ее жизни ничего не угрожало. Кошек передали вернувшейся к этому времени хозяйке.
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