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Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана - РИА Новости, 19.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:18 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана - РИА Новости, 19.04.2023
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана
Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:18
2023-04-19T14:18
религия
северный кавказ
исмаил бердиев
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев. "Бывают моменты, когда фашисты, шайтаны, бесы – не знаю, как назвать – разрывают Коран, на Коране режут свинину – пытаются этим оскорбить мусульман. Ничего вы не сможете сделать. Потому что Аллах сказал: остерегающий Коран – Аллах Всевышний. И что бы люди ни делали – ничего не сможете сделать", - сказал Бердиев на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут. В марте глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, он пообещал найти этих военных и наказать. В январе ультраправый активист датчанин Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а затем он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230318/koran-1858830473.html
https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html
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северный кавказ, исмаил бердиев, рамзан кадыров, общество
Религия, Северный Кавказ, Исмаил Бердиев, Рамзан Кадыров, Общество
Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана

Муфтий Бердиев заявил, что провокаторы, осквернившие Коран, не добьются своего

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
"Бывают моменты, когда фашисты, шайтаны, бесы – не знаю, как назвать – разрывают Коран, на Коране режут свинину – пытаются этим оскорбить мусульман. Ничего вы не сможете сделать. Потому что Аллах сказал: остерегающий Коран – Аллах Всевышний. И что бы люди ни делали – ничего не сможете сделать", - сказал Бердиев на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Епископ РПЦ назвал неприемлемым сожжение Корана украинскими военными
18 марта, 19:28
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут.
В марте глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, он пообещал найти этих военных и наказать.
В январе ультраправый активист датчанин Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а затем он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
Коран - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
4 февраля, 08:43
 
РелигияСеверный КавказИсмаил БердиевРамзан КадыровОбщество
 
 
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