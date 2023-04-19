Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана
Муфтий Бердиев заявил, что провокаторы, осквернившие Коран, не добьются своего
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
"Бывают моменты, когда фашисты, шайтаны, бесы – не знаю, как назвать – разрывают Коран, на Коране режут свинину – пытаются этим оскорбить мусульман. Ничего вы не сможете сделать. Потому что Аллах сказал: остерегающий Коран – Аллах Всевышний. И что бы люди ни делали – ничего не сможете сделать", - сказал Бердиев на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут.
В марте глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, он пообещал найти этих военных и наказать.
В январе ультраправый активист датчанин Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а затем он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.