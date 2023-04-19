https://ria.ru/20230419/koran-1866335312.html

Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана

Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана - РИА Новости, 19.04.2023

Муфтий КЧР прокомментировал провокации с осквернением Корана

Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

религия

северный кавказ

исмаил бердиев

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Коран находится под защитой Всевышнего, поэтому у тех, кто пытается оскорбить мусульман, навредив священной книге, ничего не выйдет, заявил в среду председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев. "Бывают моменты, когда фашисты, шайтаны, бесы – не знаю, как назвать – разрывают Коран, на Коране режут свинину – пытаются этим оскорбить мусульман. Ничего вы не сможете сделать. Потому что Аллах сказал: остерегающий Коран – Аллах Всевышний. И что бы люди ни делали – ничего не сможете сделать", - сказал Бердиев на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут. В марте глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, он пообещал найти этих военных и наказать. В январе ультраправый активист датчанин Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а затем он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230318/koran-1858830473.html

https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html

северный кавказ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

северный кавказ, исмаил бердиев, рамзан кадыров, общество