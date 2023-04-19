Рейтинг@Mail.ru
В Московском Политехе выявили случай заболевания корью - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 19.04.2023 (обновлено: 19:14 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kor-1866445266.html
В Московском Политехе выявили случай заболевания корью
В Московском Политехе выявили случай заболевания корью - РИА Новости, 19.04.2023
В Московском Политехе выявили случай заболевания корью
Случай заболевания корью выявлен в Московском Политехе, ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:05
2023-04-19T19:14
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857978730_0:195:2509:1606_1920x0_80_0_0_4ff8d7a68d80c1be737b764c8fbded2e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Московском Политехе, ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."В Московском Политехе обнаружен один случай заболевания корью. Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют", - говорится в сообщении.В Политехе добавили, что согласно предписанию Роспотребнадзора выполняются все противоэпидемические мероприятия, организованы проведение профилактических прививок, дезинфекция и работа бактерицидных облучателей.Во вторник на сайте Московского авиационного института появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения кори. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.Ранее на дистанционное обучение из-за кори также перешёл Губкинский университет.
https://ria.ru/20230414/kor-1865364158.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857978730_72:0:2297:1669_1920x0_80_0_0_dca1d97074f166dbc5ece529d9dd9f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Московском Политехе выявили случай заболевания корью

В Московском Политехе выявили случай заболевания корью, угрозы распространения нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Московском Политехе, ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В Московском Политехе обнаружен один случай заболевания корью. Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют", - говорится в сообщении.
В Политехе добавили, что согласно предписанию Роспотребнадзора выполняются все противоэпидемические мероприятия, организованы проведение профилактических прививок, дезинфекция и работа бактерицидных облучателей.
Во вторник на сайте Московского авиационного института появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения кори. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.
Ранее на дистанционное обучение из-за кори также перешёл Губкинский университет.
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Эксперт Минздрава объяснила последствия отказа прививаться от кори
14 апреля, 15:40
 
РоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала