https://ria.ru/20230419/kor-1866445266.html

В Московском Политехе выявили случай заболевания корью

В Московском Политехе выявили случай заболевания корью - РИА Новости, 19.04.2023

В Московском Политехе выявили случай заболевания корью

Случай заболевания корью выявлен в Московском Политехе, ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:05

2023-04-19T19:05

2023-04-19T19:14

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случай заболевания корью выявлен в Московском Политехе, ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."В Московском Политехе обнаружен один случай заболевания корью. Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют", - говорится в сообщении.В Политехе добавили, что согласно предписанию Роспотребнадзора выполняются все противоэпидемические мероприятия, организованы проведение профилактических прививок, дезинфекция и работа бактерицидных облучателей.Во вторник на сайте Московского авиационного института появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения кори. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.Ранее на дистанционное обучение из-за кори также перешёл Губкинский университет.

https://ria.ru/20230414/kor-1865364158.html

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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)