https://ria.ru/20230419/kor-1866378539.html

В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе

В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе - РИА Новости, 19.04.2023

В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе

Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила РИА Новости отсутствие ограничений в вузе из-за кори. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:07

2023-04-19T16:07

2023-04-19T16:12

москва

московский авиационный институт

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

образование - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила РИА Новости отсутствие ограничений в вузе из-за кори. "Да, ограничений нет", - говорится в сообщении. Во вторник на сайте МАИ появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения заболевания. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.

https://ria.ru/20230415/kor-1865527006.html

москва

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москва, московский авиационный институт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, образование - общество