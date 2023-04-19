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В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе - РИА Новости, 19.04.2023
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16:07 19.04.2023 (обновлено: 16:12 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kor-1866378539.html
В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе
В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе - РИА Новости, 19.04.2023
В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе
Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила РИА Новости отсутствие ограничений в вузе из-за кори. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:07
2023-04-19T16:12
москва
московский авиационный институт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила РИА Новости отсутствие ограничений в вузе из-за кори. "Да, ограничений нет", - говорится в сообщении. Во вторник на сайте МАИ появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения заболевания. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.
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москва
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москва, московский авиационный институт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, образование - общество
Москва, Московский авиационный институт, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество, Образование - Общество
В МАИ нет ограничений из-за кори, заявили в вузе

Пресс-служба МАИ подтвердила отсутствие ограничений по занятиям из-за возможной кори

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила РИА Новости отсутствие ограничений в вузе из-за кори.
"Да, ограничений нет", - говорится в сообщении.
Во вторник на сайте МАИ появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения заболевания. Позже в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что МАИ перешел на дистанционное обучение из-за подозрения на заболевание корью у одного из студентов, но по информации Роспотребнадзора по Москве, диагноз не подтвердился, опасности распространения нет, а все ограничения на территории университета отменяются.
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МоскваМосковский авиационный институтФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - ОбществоОбразование - Общество
 
 
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