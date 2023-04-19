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Дипломатические миссии призвали стороны конфликта в Судане прекратить огонь
Дипломатические миссии призвали стороны конфликта в Судане прекратить огонь - РИА Новости, 19.04.2023
Дипломатические миссии призвали стороны конфликта в Судане прекратить огонь
Посольство США в столице Судана опубликовало совместное заявление с призовом к сторонам конфликта прекратить эскалацию и начать переговоры. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:03
2023-04-19T18:03
2023-04-19T18:03
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посольство США в столице Судана опубликовало совместное заявление с призовом к сторонам конфликта прекратить эскалацию и начать переговоры. Обращение было опубликовано от имени посольств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Южной Кореи, Испании, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Соединенных Штатов и делегации Евросоюза в Судане. "Мы призываем все силы избегать дальнейшей эскалации, прекратить огонь, прекратить передвижение сил, приостановить операции по пополнению запасов, дозаправке и перевооружению, а также начать переговоры для решения нерешенных вопросов", - сообщается на официальной странице посольства в Twitter. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. В среду силы быстрого реагирования вновь объявили о перемирии на 24 часа, начиная с 19.00 мск.
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в мире, судан, сша, мухаммед дагло, канада, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, США, Мухаммед Дагло, Канада, ООН, Столкновения в Хартуме
Дипломатические миссии призвали стороны конфликта в Судане прекратить огонь
Дипмиссии нескольких стран в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Посольство США в столице Судана опубликовало совместное заявление
с призовом к сторонам конфликта прекратить эскалацию и начать переговоры.
Обращение было опубликовано от имени посольств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Южной Кореи, Испании, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Соединенных Штатов и делегации Евросоюза в Судане.
"Мы призываем все силы избегать дальнейшей эскалации, прекратить огонь, прекратить передвижение сил, приостановить операции по пополнению запасов, дозаправке и перевооружению, а также начать переговоры для решения нерешенных вопросов", - сообщается на официальной странице посольства в Twitter.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. В среду силы быстрого реагирования вновь объявили о перемирии на 24 часа, начиная с 19.00 мск.
Посольство следит за ситуацией с заблокированной в Хартуме россиянкой