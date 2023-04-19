https://ria.ru/20230419/kniga-1866309281.html

Дело о запрете почитаемой мусульманами книги отправили на пересмотр

Дело о запрете почитаемой мусульманами книги отправили на пересмотр - РИА Новости, 19.04.2023

Дело о запрете почитаемой мусульманами книги отправили на пересмотр

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение о признании экстремистской литературой одного из переводных изданий почитаемого мусульманами... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:29

2023-04-19T13:29

2023-04-19T13:49

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общество

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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение о признании экстремистской литературой одного из переводных изданий почитаемого мусульманами сборника преданий "Сахих Аль-Бухари" авторства известного богослова IX века Аль-Бухари, дело ушло на новое рассмотрение, следует из материалов суда. На сайте Минюста РФ в числе экстремистских материалов в настоящее время значится "Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007 (печатное издание № 4)". Уточняется, что текст признан экстремистским "за исключением содержащихся в нем сурр, аятов и цитат из Корана". В документе дается ссылка на решение Лаишевского районного суда Татарстана от 9 декабря 2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Татарстана от 5 июля 2022-го. "Суд первой инстанции - Лаишевский районный суд... Дата решения первой инстанции - 09.12.2021... Вид обжалуемого судебного акта - судебное решение... Результат рассмотрения- решение суда 1-й инстанции отменено с направлением на новое рассмотрение. Основания отмены (изменения) решения - нарушение или неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права", - говорится в карточке дела на сайте кассационного суда. Адвокат Руслан Нагиев пояснил РИА Новости, что кассацию подавали Совет муфтиев России, глава Чечни Рамзан Кадыров и переводчик книг Эльмир Кулиев, их интересы в суде по доверенности представляли адвокаты Национальной ассоциации юристов России. Защитник положительно оценил решение кассационного инстанции. "Суд первой инстанции изначально удовлетворил иск частично, там прокуратура просила признать экстремистскими шесть книг, из них были признаны экстремистскими только три. Так вот суд кассационной инстанции определил, что решение Лаишевского суда в части отказа в иске прокуратуры по трем книгам - в этой части суд кассационной инстанции оставил решение в силе и отменил только в той части, в которой (районный) суд признал часть книг экстремистскими. Это такой очень положительный знак", - сказал собеседник агентства. Ранее Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что Минюст РФ включил в список экстремистских материалов "Сахих аль-Бухари" - по его словам, достоверное жизнеописание пророка Мухаммеда, "которое мусульманские ученые признают вторым по значимости после Священного Корана". Решение принято судом Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе, в Московский исламский университет (МИИ). Кадыров назвал экспертизу "некомпетентной" и выразил уверенность, что "необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов". Позднее на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) сообщили, что Генпрокуратура РФ ответила на запрос председателя КЦМСК, муфтия Карачаево-Черкесской республики Исмаила Бердиева по поводу переводного издания "Сахих Аль-Бухари". По данным сайта КЦМСК, Генпрокуратура заявила, что канонический текст книги "не является экстремистским материалом", при этом там подчеркнули, что перевод сборника, выполненный с арабского Абдуллой Ниршей, "содержит серьезные искажения канонического текста в пользу салафитских представлений об исламе, что подтверждает вступившее в законную силу решение суда".

https://ria.ru/20220902/kniga-1814049378.html

https://ria.ru/20220121/delo-1768940491.html

https://ria.ru/20230405/kadyrov-1863351736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф, общество