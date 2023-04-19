https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

В России издадут книгу о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО

В России издадут книгу о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО - РИА Новости, 19.04.2023

В России издадут книгу о преступлениях украинских неонацистов в ходе СВО

"Черную книгу", в которой зафиксированы военные преступления украинских боевиков против мирных жителей и российских военнопленных в ходе СВО, издадут в России – РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:49

2023-04-19T01:49

2023-04-19T01:49

справки

россия

ссср

харьков

иван демьянюк

степан бандера

собибор

российское военно-историческое общество (рвио)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340055_0:224:3166:2005_1920x0_80_0_0_d3b55387717a21d0b473384f447e6d0c.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. "Черную книгу", в которой зафиксированы военные преступления украинских боевиков против мирных жителей и российских военнопленных в ходе СВО, издадут в России – представленная в ней информация послужит подспорьем для судебных процессов над неонацистами, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 19 апреля 1943 года, был подписан указ президиума верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев", послуживший основой для судов над нацистами в Советском Союзе, вошедших в историю под общим названием "Советский Нюрнберг". В период с 1943 по 1949 годы открытые суды над нацистами и их пособниками прошли в 21 городе страны, в том числе Харькове, Донецке (тогда город Сталин), Киеве, Севастополе и Николаеве. "Сегодня в России готовится "Черная книга", посвященная зверствам современных бандеровцев - украинских неонацистов. В ней будут приведены страшные свидетельства преступлений боевиков различных нацбатов, которые они совершают против мирного населения Донбасса, Херсонщины, Запорожья и российских военнопленных. Некоторые из них даже страшно читать. Ожидается, что издание выйдет в начале мая 2023 года", - сказал Мягков. Историк подчеркнул, что в книге будут также представлены сведения о первых судебных процессах над украинскими военными преступниками, большинство из которых получают большие сроки. "На смертную казнь у нас сегодня наложен мораторий, но тем не менее приговоры неонацисты получают очень серьезные – вплоть до 25 лет лишения свободы. Не уверен, что большинство из них доживет до конца срока, это фактически пожизненное. Судебные процессы идут, и это – только начало", - отметил собеседник агентства. Советский НюрнбергГоворя об историческом "предшественнике" судов над украинскими военными, Мягков отметил, что "Советский Нюрнберг" имел большое значение, поскольку, осуществив его, СССР смог настоять на своем видении того, как должны быть наказаны нацисты и их пособники. В итоге советское видение данной проблемы возобладало, и Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов, который также называют "Судом народов", был подготовлен максимально тщательно: при участии прокуроров, адвокатов и судей из разных стран, которые выносили приговоры гитлеровцам, опираясь на внушительную доказательную базу. Спрятаться не удастсяНаучный директор РВИО отметил, что с советских времен у России сохранился богатый опыт поимки и судов над военными преступниками даже спустя многие годы после окончания конфликтов, поэтому, как во времена Великой Отечественной, так и сейчас, украинским боевикам и их руководству не удастся избежать правосудия. "Нацистов и их пособников искали и находили спустя многие годы после окончания войны: в 40-е, 50-е, 60-е, даже в 90-е годы. Как бы грубо это ни звучало, бандеровцев, прятавшихся от правосудия в коровниках на Западной Украине, вытаскивали буквально из дерьма, отмывали и направляли в суд", - сказа Мягков. Среди примеров правосудия настигнувшего, украинских националистов и коллаборационистов, историк привел имя одного из участников геноцида в Хатыни – Григория Васюры, который был казнен лишь в 1987 году, а также охранника концлагеря "Собибор" Ивана Демьянюка, осужденного еще позже – в 2011 году. "Даже бежавшего в Западную Германию Степана Бандеру в 1959 году настигло справедливое наказание (был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ СССР Богданом Сташинским – ред.)", - заключил Мягков.

https://ria.ru/20230202/germaniya-1849370762.html

https://ria.ru/20230105/pushkov-1843098223.html

россия

ссср

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, ссср, харьков, иван демьянюк, степан бандера, собибор, российское военно-историческое общество (рвио)