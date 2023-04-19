https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой - РИА Новости, 19.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:24
2023-04-19T05:24
2023-04-19T05:24
земля
ким чен ын
корейская народная армия
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СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командным составов управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии, посетил 18 апреля Государственного управления по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Ким Чен Ын отметил, что освоение космоса и все проекты из этой сферы необходимы для становления мировой экономической и научно-технической державой, демонстрации государственной мощи. Он добавил, что нужно продолжать независимое освоение космоса, чтобы "величественная" космическая индустрия вела за собой экономическое развитие страны. " Ким Чен Ын раскрыл, что незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой, для этого на данном этапе будут обеспечивать выполнение передовых и важных планов освоения космоса на опережение в стратегических интересах государства и непрестанно приумножать успехи, чтобы ускорить развитие космической сферы", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что КНДР ставит первоочередной целью обладание гидрометеорологическим спутником, спутником наблюдения за Землей и спутником связи, чтобы иметь возможность последовательно реагировать климатические бедствия, эффективно использовать ресурсы страны для развития народного хозяйства.
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/kndr-rakety-1865993132.html
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земля, ким чен ын, корейская народная армия
Земля, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что стремится сделать КНДР мировой космической державой
СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командным составов управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии
, посетил 18 апреля Государственного управления по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны.
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Ким Чен Ын отметил, что освоение космоса и все проекты из этой сферы необходимы для становления мировой экономической и научно-технической державой, демонстрации государственной мощи. Он добавил, что нужно продолжать независимое освоение космоса, чтобы "величественная" космическая индустрия вела за собой экономическое развитие страны.
" Ким Чен Ын раскрыл, что незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой, для этого на данном этапе будут обеспечивать выполнение передовых и важных планов освоения космоса на опережение в стратегических интересах государства и непрестанно приумножать успехи, чтобы ускорить развитие космической сферы", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что КНДР ставит первоочередной целью обладание гидрометеорологическим спутником, спутником наблюдения за Землей
и спутником связи, чтобы иметь возможность последовательно реагировать климатические бедствия, эффективно использовать ресурсы страны для развития народного хозяйства.
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