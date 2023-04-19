Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой - РИА Новости, 19.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T05:24
2023-04-19T05:24
земля
ким чен ын
корейская народная армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766929_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_f1db766e4c028f1948ea2bde583bdea7.jpg
СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командным составов управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии, посетил 18 апреля Государственного управления по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Ким Чен Ын отметил, что освоение космоса и все проекты из этой сферы необходимы для становления мировой экономической и научно-технической державой, демонстрации государственной мощи. Он добавил, что нужно продолжать независимое освоение космоса, чтобы "величественная" космическая индустрия вела за собой экономическое развитие страны. " Ким Чен Ын раскрыл, что незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой, для этого на данном этапе будут обеспечивать выполнение передовых и важных планов освоения космоса на опережение в стратегических интересах государства и непрестанно приумножать успехи, чтобы ускорить развитие космической сферы", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что КНДР ставит первоочередной целью обладание гидрометеорологическим спутником, спутником наблюдения за Землей и спутником связи, чтобы иметь возможность последовательно реагировать климатические бедствия, эффективно использовать ресурсы страны для развития народного хозяйства.
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/kndr-rakety-1865993132.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766929_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_53f84f7e46aa74f5c2f3a24144186108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, ким чен ын, корейская народная армия
Земля, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что стремится сделать КНДР мировой космической державой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командным составов управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии, посетил 18 апреля Государственного управления по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
11 апреля, 09:04
Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Ким Чен Ын отметил, что освоение космоса и все проекты из этой сферы необходимы для становления мировой экономической и научно-технической державой, демонстрации государственной мощи. Он добавил, что нужно продолжать независимое освоение космоса, чтобы "величественная" космическая индустрия вела за собой экономическое развитие страны.
" Ким Чен Ын раскрыл, что незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой, для этого на данном этапе будут обеспечивать выполнение передовых и важных планов освоения космоса на опережение в стратегических интересах государства и непрестанно приумножать успехи, чтобы ускорить развитие космической сферы", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что КНДР ставит первоочередной целью обладание гидрометеорологическим спутником, спутником наблюдения за Землей и спутником связи, чтобы иметь возможность последовательно реагировать климатические бедствия, эффективно использовать ресурсы страны для развития народного хозяйства.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В МИД РФ объяснили участившиеся пуски ракет КНДР
18 апреля, 10:16
 
ЗемляКим Чен ЫнКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала