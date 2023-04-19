https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой

Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой - РИА Новости, 19.04.2023

Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T05:24

2023-04-19T05:24

2023-04-19T05:24

земля

ким чен ын

корейская народная армия

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СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать ее мировой космической державой, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командным составов управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии, посетил 18 апреля Государственного управления по освоению космоса. Его встретили руководители из самого управления и Академии национальной обороны. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Ким Чен Ын отметил, что освоение космоса и все проекты из этой сферы необходимы для становления мировой экономической и научно-технической державой, демонстрации государственной мощи. Он добавил, что нужно продолжать независимое освоение космоса, чтобы "величественная" космическая индустрия вела за собой экономическое развитие страны. " Ким Чен Ын раскрыл, что незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой, для этого на данном этапе будут обеспечивать выполнение передовых и важных планов освоения космоса на опережение в стратегических интересах государства и непрестанно приумножать успехи, чтобы ускорить развитие космической сферы", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что КНДР ставит первоочередной целью обладание гидрометеорологическим спутником, спутником наблюдения за Землей и спутником связи, чтобы иметь возможность последовательно реагировать климатические бедствия, эффективно использовать ресурсы страны для развития народного хозяйства.

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/kndr-rakety-1865993132.html

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земля, ким чен ын, корейская народная армия