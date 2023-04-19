https://ria.ru/20230419/kitay-1866269363.html

В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии

В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии - РИА Новости, 19.04.2023

В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии

При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии в КНР, сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:24

2023-04-19T12:24

2023-04-19T12:24

туризм

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китай

фуюань

хабаровский край

туристы

визы

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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии в КНР, сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. По ее словам, в Хабаровске состоялась рабочая встреча с делегацией из города Фуюань. На ней представители сторон обсудили вопросы по организации международных речных перевозок в навигацию этого года. "По-настоящему "горячей" новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытию в КНР (более детальная информация будет направлена в наш адрес дополнительно)", — написала Пунтус в своем телеграм-канале.По ее словам, в течение многих лет туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью, а поток китайских туристов из порта Фуюань формировал основной объем въезда иностранных гостей в Хабаровский край.Она отметила, что в ходе переговоров определись предварительные сроки начала перевозок по воде. Это конец мая – начало июня. Помимо этого, были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по безвизу.

https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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