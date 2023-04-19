https://ria.ru/20230419/kitay-1866269363.html
В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии
В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии - РИА Новости, 19.04.2023
В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии
При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии в КНР, сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:24
2023-04-19T12:24
2023-04-19T12:24
туризм
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новости - туризм
китай
фуюань
хабаровский край
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визы
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии в КНР, сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. По ее словам, в Хабаровске состоялась рабочая встреча с делегацией из города Фуюань. На ней представители сторон обсудили вопросы по организации международных речных перевозок в навигацию этого года. "По-настоящему "горячей" новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытию в КНР (более детальная информация будет направлена в наш адрес дополнительно)", — написала Пунтус в своем телеграм-канале.По ее словам, в течение многих лет туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью, а поток китайских туристов из порта Фуюань формировал основной объем въезда иностранных гостей в Хабаровский край.Она отметила, что в ходе переговоров определись предварительные сроки начала перевозок по воде. Это конец мая – начало июня. Помимо этого, были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по безвизу.
https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, фуюань, хабаровский край, туристы, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Фуюань, Хабаровский край, туристы, Визы
В одном из регионов Китая россияне смогут оформлять визы по прибытии
При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии
ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости.
При поездках в китайский Фуюань россияне смогут оформлять визы по прибытии в КНР, сообщила
министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
По ее словам, в Хабаровске состоялась рабочая встреча с делегацией из города Фуюань. На ней представители сторон обсудили вопросы по организации международных речных перевозок в навигацию этого года.
"По-настоящему "горячей" новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытию в КНР (более детальная информация будет направлена в наш адрес дополнительно)", — написала
Пунтус в своем телеграм-канале.
По ее словам, в течение многих лет туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью, а поток китайских туристов из порта Фуюань формировал основной объем въезда иностранных гостей в Хабаровский край.
Она отметила, что в ходе переговоров определись предварительные сроки начала перевозок по воде. Это конец мая – начало июня. Помимо этого, были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по безвизу.
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