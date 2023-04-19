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В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров - РИА Новости, 19.04.2023
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14:47 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/khakery-1866346177.html
В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров
В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров - РИА Новости, 19.04.2023
В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров
Министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Доуден утверждает, что приоритетом для хакеров, якобы связанных с Россией и подобных группе "Вагнер",... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:47
2023-04-19T14:47
в мире
россия
технологии
великобритания
хакеры
кибератаки
кибербезопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Доуден утверждает, что приоритетом для хакеров, якобы связанных с Россией и подобных группе "Вагнер", является разрушение критически важной инфраструктуры Британии, при этом он не привел доказательств своих слов. "За последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) наблюдал рост (активности) нескольких связанных с Россией групп (хакеров)… Изначально эти группы атаковали Украину и близлежащие районы. Но недавно они стали обращать внимание на Британию и ее союзников. В настоящий момент они ищут возможности поставить под угрозу нашу критически важную инфраструктуру… Их главный мотив – это нарушить или разрушить нашу инфраструктуру", - сказал Доуден на британской конференции по кибербезопасности в Белфасте. Трансляция велась на YouTube-канале конференции. По его словам, эти группы являются "киберэквивалентом" группы "Вагнер" и отличаются тем, что они "не стремятся к выгоде и шпионажу" за Великобританией и мотивированы "идеологически, а не финансово". Он отметил, что ситуация "особенно тревожная", так как такие хакерские группы не контролируются государствами. "Поэтому сегодня я могу подтвердить, что Национальный центр кибербезопасности выпустил официальное предупреждение для операторов нашей критической национальной инфраструктуры, чтобы подчеркнуть риск, которому они подвергаются в настоящее время", - сказал министр. Он добавил, что операторам будут предоставлены рекомендации по защите инфраструктуры. В свою очередь ФСБ РФ ранее сообщала, что имеются данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, подчеркивала ФСБ. Причем США, пытаясь скрыть причастность к кибератакам на РФ, выставляют их автором украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы, отмечала ФСБ.
https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html
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в мире, россия, технологии, великобритания, хакеры, кибератаки, кибербезопасность
В мире, Россия, Технологии, Великобритания, хакеры, Кибератаки, Кибербезопасность
В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров

В Британии обвинили якобы связанных с Россией хакеров в атаках на инфраструктуру страны

© iStock.com / eclipse_imagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© iStock.com / eclipse_images
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Доуден утверждает, что приоритетом для хакеров, якобы связанных с Россией и подобных группе "Вагнер", является разрушение критически важной инфраструктуры Британии, при этом он не привел доказательств своих слов.
"За последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) наблюдал рост (активности) нескольких связанных с Россией групп (хакеров)… Изначально эти группы атаковали Украину и близлежащие районы. Но недавно они стали обращать внимание на Британию и ее союзников. В настоящий момент они ищут возможности поставить под угрозу нашу критически важную инфраструктуру… Их главный мотив – это нарушить или разрушить нашу инфраструктуру", - сказал Доуден на британской конференции по кибербезопасности в Белфасте. Трансляция велась на YouTube-канале конференции.
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По его словам, эти группы являются "киберэквивалентом" группы "Вагнер" и отличаются тем, что они "не стремятся к выгоде и шпионажу" за Великобританией и мотивированы "идеологически, а не финансово". Он отметил, что ситуация "особенно тревожная", так как такие хакерские группы не контролируются государствами.
"Поэтому сегодня я могу подтвердить, что Национальный центр кибербезопасности выпустил официальное предупреждение для операторов нашей критической национальной инфраструктуры, чтобы подчеркнуть риск, которому они подвергаются в настоящее время", - сказал министр.
Он добавил, что операторам будут предоставлены рекомендации по защите инфраструктуры.
В свою очередь ФСБ РФ ранее сообщала, что имеются данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, подчеркивала ФСБ. Причем США, пытаясь скрыть причастность к кибератакам на РФ, выставляют их автором украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы, отмечала ФСБ.
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