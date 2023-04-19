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Минэнерго Турции планирует начать торги через газовый хаб в 2024 году - РИА Новости, 19.04.2023
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23:15 19.04.2023 (обновлено: 23:30 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/khab-1866485772.html
Минэнерго Турции планирует начать торги через газовый хаб в 2024 году
Минэнерго Турции планирует начать торги через газовый хаб в 2024 году - РИА Новости, 19.04.2023
Минэнерго Турции планирует начать торги через газовый хаб в 2024 году
Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:15
2023-04-19T23:30
турция
александр новак
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
европа
в мире
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее заявлял, в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через создаваемый на западе Турции хаб, сообщил в понедельник министр энергетики Турции Фатих Донмез.
https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html
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турция, александр новак, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), европа, в мире, экономика
Турция, Александр Новак, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Европа, В мире, Экономика
Минэнерго Турции планирует начать торги через газовый хаб в 2024 году

Минэнерго Турции планирует начать торги в рамках проекта газового хаба в 2024 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости. Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
«
"…Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году", - сказал Донмез в интервью TRT Haber.
Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее заявлял, в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через создаваемый на западе Турции хаб, сообщил в понедельник министр энергетики Турции Фатих Донмез.
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ТурцияАлександр НовакРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕвропаВ миреЭкономика
 
 
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