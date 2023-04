https://ria.ru/20230419/kennedi-1866484816.html

Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего

Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего - РИА Новости, 19.04.2023

Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший родился 17 января 1954 в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Его отец - бывший генеральный прокурор США и сенатор от штата Нью-Йорк РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:04

2023-04-19T23:04

2023-04-19T23:04

справки

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший родился 17 января 1954 в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Его отец - бывший генеральный прокурор США и сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Френсис Кеннеди, был убит в 1968 году, во время предвыборной кампании. Его мать - Этель Скакел Кеннеди. Его дядя – 53-ий президент США Джон Кеннеди, убитый 22 ноября 1963 года. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - третий ребенок в семье. У него десять братьев и сестер. В 1976 году Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший окончил Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств в американской истории и литературе, проходил год обучения в Лондонской школе экономики. В 1983 году получил степень доктора права в Университете Вирджинии. Также получил степень магистра права в университете Пейс. В 1983 году Роберт был взят на работу в офис прокурора округа Нью-Йорк. Менее чем через год он был уволен из офиса окружного прокурора за наркотики. В феврале 1984 он признал себя виновным в хранении героина, и был приговорен к общественным работам. С 1984 по 2017 год был главным адвокатом и членом правления Ассоциации рыбаков реки Гудзон, объединенной в 1986 году с Riverkeeper в единую организацию. С 1986 по 2017 год Кеннеди являлся старшим юристом некоммерческой экологической организации Совета по защите природных ресурсов (NRDC). С 1987 года в течение трех десятилетий служил профессором права Юридической школы при университете Пейс. В 1987-2017 годах занимал должность старшего юриста и содиректора Клиники по экологическим спорам при университете Пейс. В 1999 году Роберт Кеннеди-младший помог основать сеть экологических организаций Waterkeeper Alliance, специализирующуюся на защите водных ресурсов. В 1999-2020 годах был президентом Waterkeeper Alliance. Выступая как экологический активист, Кеннеди подвергался арестам. В 2001 году он провел месяц в тюрьме за протест против использования для учений ВМС США острова Вьекес в Пуэрто-Рико. В феврале 2013 года был арестован за блокирование проезда перед Белым домом во время акции протеста против нефтепроводов Кистоун.С 2016 года Роберт Кеннеди-младший является основателем и председателем организации Children's Health Defense (первоначально World Mercury Project), выступающей против вакцинации. Во время пандемии коронавируса Кеннеди активизировал свою деятельность на ниве антипрививочного движения. В 2021 году некоммерческая организация "Центр противодействия цифровой ненависти" (CCDH) назвала его в числе "Дюжины дезинформаторов" - группы, в которую она включила 12 самых влиятельных активистов, распространяющих в сумме через социальные сети 65% всего антипрививочного контента. 19 апреля 2023 года Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в президентских выборах США в 2024 году. Роберт Кеннеди-младший был соведущим национальной радиопрограммы "Кольцо огня". Также написал или отредактировал несколько книг и статей по вопросам охраны окружающей среды, опубликованных в The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal и других изданиях. Роберт Кеннеди-младший получил ряд наград за свою экологическую активность и юридическую деятельность, в том числе премию журнала Time "Герои планеты" (1999), премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" (2008), награду Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" (2017) и др. Кеннеди женат третьим браком. У него двое детей от первого брака и четверо детей от второго брака.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), роберт кеннеди, джон кеннеди (политик)