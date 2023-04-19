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Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего - РИА Новости, 19.04.2023
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23:04 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kennedi-1866484816.html
Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего
Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего - РИА Новости, 19.04.2023
Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший родился 17 января 1954 в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Его отец - бывший генеральный прокурор США и сенатор от штата Нью-Йорк РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:04
2023-04-19T23:04
справки
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший родился 17 января 1954 в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Его отец - бывший генеральный прокурор США и сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Френсис Кеннеди, был убит в 1968 году, во время предвыборной кампании. Его мать - Этель Скакел Кеннеди. Его дядя – 53-ий президент США Джон Кеннеди, убитый 22 ноября 1963 года. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - третий ребенок в семье. У него десять братьев и сестер. В 1976 году Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший окончил Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств в американской истории и литературе, проходил год обучения в Лондонской школе экономики. В 1983 году получил степень доктора права в Университете Вирджинии. Также получил степень магистра права в университете Пейс. В 1983 году Роберт был взят на работу в офис прокурора округа Нью-Йорк. Менее чем через год он был уволен из офиса окружного прокурора за наркотики. В феврале 1984 он признал себя виновным в хранении героина, и был приговорен к общественным работам. С 1984 по 2017 год был главным адвокатом и членом правления Ассоциации рыбаков реки Гудзон, объединенной в 1986 году с Riverkeeper в единую организацию. С 1986 по 2017 год Кеннеди являлся старшим юристом некоммерческой экологической организации Совета по защите природных ресурсов (NRDC). С 1987 года в течение трех десятилетий служил профессором права Юридической школы при университете Пейс. В 1987-2017 годах занимал должность старшего юриста и содиректора Клиники по экологическим спорам при университете Пейс. В 1999 году Роберт Кеннеди-младший помог основать сеть экологических организаций Waterkeeper Alliance, специализирующуюся на защите водных ресурсов. В 1999-2020 годах был президентом Waterkeeper Alliance. Выступая как экологический активист, Кеннеди подвергался арестам. В 2001 году он провел месяц в тюрьме за протест против использования для учений ВМС США острова Вьекес в Пуэрто-Рико. В феврале 2013 года был арестован за блокирование проезда перед Белым домом во время акции протеста против нефтепроводов Кистоун.С 2016 года Роберт Кеннеди-младший является основателем и председателем организации Children's Health Defense (первоначально World Mercury Project), выступающей против вакцинации. Во время пандемии коронавируса Кеннеди активизировал свою деятельность на ниве антипрививочного движения. В 2021 году некоммерческая организация "Центр противодействия цифровой ненависти" (CCDH) назвала его в числе "Дюжины дезинформаторов" - группы, в которую она включила 12 самых влиятельных активистов, распространяющих в сумме через социальные сети 65% всего антипрививочного контента. 19 апреля 2023 года Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в президентских выборах США в 2024 году. Роберт Кеннеди-младший был соведущим национальной радиопрограммы "Кольцо огня". Также написал или отредактировал несколько книг и статей по вопросам охраны окружающей среды, опубликованных в The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal и других изданиях. Роберт Кеннеди-младший получил ряд наград за свою экологическую активность и юридическую деятельность, в том числе премию журнала Time "Герои планеты" (1999), премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" (2008), награду Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" (2017) и др. Кеннеди женат третьим браком. У него двое детей от первого брака и четверо детей от второго брака.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
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РИА Новости
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4.7
96
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справки, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), роберт кеннеди, джон кеннеди (политик)
Справки, США, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик)

Биография Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший родился 17 января 1954 в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Его отец - бывший генеральный прокурор США и сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Френсис Кеннеди, был убит в 1968 году, во время предвыборной кампании. Его мать - Этель Скакел Кеннеди. Его дядя – 53-ий президент США Джон Кеннеди, убитый 22 ноября 1963 года. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший - третий ребенок в семье. У него десять братьев и сестер.
В 1976 году Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший окончил Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств в американской истории и литературе, проходил год обучения в Лондонской школе экономики. В 1983 году получил степень доктора права в Университете Вирджинии. Также получил степень магистра права в университете Пейс.
В 1983 году Роберт был взят на работу в офис прокурора округа Нью-Йорк. Менее чем через год он был уволен из офиса окружного прокурора за наркотики. В феврале 1984 он признал себя виновным в хранении героина, и был приговорен к общественным работам.
С 1984 по 2017 год был главным адвокатом и членом правления Ассоциации рыбаков реки Гудзон, объединенной в 1986 году с Riverkeeper в единую организацию.
С 1986 по 2017 год Кеннеди являлся старшим юристом некоммерческой экологической организации Совета по защите природных ресурсов (NRDC).
С 1987 года в течение трех десятилетий служил профессором права Юридической школы при университете Пейс. В 1987-2017 годах занимал должность старшего юриста и содиректора Клиники по экологическим спорам при университете Пейс.
В 1999 году Роберт Кеннеди-младший помог основать сеть экологических организаций Waterkeeper Alliance, специализирующуюся на защите водных ресурсов. В 1999-2020 годах был президентом Waterkeeper Alliance.
Выступая как экологический активист, Кеннеди подвергался арестам. В 2001 году он провел месяц в тюрьме за протест против использования для учений ВМС США острова Вьекес в Пуэрто-Рико. В феврале 2013 года был арестован за блокирование проезда перед Белым домом во время акции протеста против нефтепроводов Кистоун.
С 2016 года Роберт Кеннеди-младший является основателем и председателем организации Children's Health Defense (первоначально World Mercury Project), выступающей против вакцинации.
Во время пандемии коронавируса Кеннеди активизировал свою деятельность на ниве антипрививочного движения. В 2021 году некоммерческая организация "Центр противодействия цифровой ненависти" (CCDH) назвала его в числе "Дюжины дезинформаторов" - группы, в которую она включила 12 самых влиятельных активистов, распространяющих в сумме через социальные сети 65% всего антипрививочного контента.
19 апреля 2023 года Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в президентских выборах США в 2024 году.
Роберт Кеннеди-младший был соведущим национальной радиопрограммы "Кольцо огня". Также написал или отредактировал несколько книг и статей по вопросам охраны окружающей среды, опубликованных в The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal и других изданиях.
Роберт Кеннеди-младший получил ряд наград за свою экологическую активность и юридическую деятельность, в том числе премию журнала Time "Герои планеты" (1999), премию Совета по защите природных ресурсов "Сила природы" (2008), награду Ассоциации юридических факультетов Гарварда "Выдающиеся выпускники" (2017) и др.
Кеннеди женат третьим браком. У него двое детей от первого брака и четверо детей от второго брака.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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