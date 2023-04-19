В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху
Песков: в Кремле считают договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджано-армянских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва как-то участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
"Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу АзТВ заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Он вновь подтвердил, что Баку не собирается "обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной".
Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, при этом Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.