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В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 19.04.2023
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12:47 19.04.2023 (обновлено: 13:19 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/karabakh-1866297017.html
В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху
В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 19.04.2023
В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху
Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:47
2023-04-19T13:19
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
в мире
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджано-армянских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва как-то участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном."Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил он.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу АзТВ заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Он вновь подтвердил, что Баку не собирается "обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной".Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, при этом Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.
https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html
https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html
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армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия
Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, В мире, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Россия
В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху

Песков: в Кремле считают договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджано-армянских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва как-то участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
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"Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу АзТВ заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Он вновь подтвердил, что Баку не собирается "обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной".
Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, при этом Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.
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АрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВ миреДмитрий ПесковИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
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