https://ria.ru/20230419/karabakh-1866297017.html

В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху

В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 19.04.2023

В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху

Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:47

2023-04-19T12:47

2023-04-19T13:19

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

в мире

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджано-армянских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва как-то участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном."Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил он.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу АзТВ заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Он вновь подтвердил, что Баку не собирается "обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной".Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, при этом Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html

https://ria.ru/20230403/karabakh-1862682486.html

армения

азербайджан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия