https://ria.ru/20230419/italiya-1866233330.html

Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам

Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам - РИА Новости, 19.04.2023

Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам

Италия безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины населения, однако ее граждане... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:17

2023-04-19T08:17

2023-04-19T13:36

россия

италия

сергей разов

рим

в мире

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РИМ, 19 апр – РИА Новости. Италия безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины населения, однако ее граждане по-прежнему любят Россию, ее культуру, с неизменной симпатией относятся к россиянам, заявил завершающий свою миссию в Риме российский посол Сергей Разов. Разов, который без малого десять лет проработал на Апеннинах, отметил, что за это время сменилось уже семь правительств различной политической ориентации, со своими нюансами в восприятии России и особенностями в подходах к отношениям с Москвой. "Однако и в рамках меняющейся политической конъюнктуры мы здесь неизменно ощущали доброе дружеское отношение простых итальянцев к нашим гражданам, которые отвечали им взаимной симпатией", - сказал посол. "Межгосударственные отношения сохраняются - дипломатические, экономические, консульские и другие. Двусторонние каналы связи поддерживаются, хотя и в существенно более ограниченных, чем ранее масштабах", - констатировал он. По словам Разова, после длительного пребывания в Италии у него сложилась "мозаичная картина" этой страны. Он, в частности, отметил "природные красоты, богатейшее историко-культурное наследие, самобытную кухню, традиционную открытость и гостеприимство итальянцев" и в то же время обратил внимание на "высокий по европейским меркам госдолг, дефицит бюджета, инфляцию, наплыв нелегальных мигрантов, снижение рождаемости". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20230415/italiya-1865529400.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

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италия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, италия, сергей разов, рим, в мире