https://ria.ru/20230419/italiya-1866233330.html
Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам
Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам - РИА Новости, 19.04.2023
Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам
Италия безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины населения, однако ее граждане... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:17
2023-04-19T08:17
2023-04-19T13:36
россия
италия
сергей разов
рим
в мире
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РИМ, 19 апр – РИА Новости. Италия безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины населения, однако ее граждане по-прежнему любят Россию, ее культуру, с неизменной симпатией относятся к россиянам, заявил завершающий свою миссию в Риме российский посол Сергей Разов. Разов, который без малого десять лет проработал на Апеннинах, отметил, что за это время сменилось уже семь правительств различной политической ориентации, со своими нюансами в восприятии России и особенностями в подходах к отношениям с Москвой. "Однако и в рамках меняющейся политической конъюнктуры мы здесь неизменно ощущали доброе дружеское отношение простых итальянцев к нашим гражданам, которые отвечали им взаимной симпатией", - сказал посол. "Межгосударственные отношения сохраняются - дипломатические, экономические, консульские и другие. Двусторонние каналы связи поддерживаются, хотя и в существенно более ограниченных, чем ранее масштабах", - констатировал он. По словам Разова, после длительного пребывания в Италии у него сложилась "мозаичная картина" этой страны. Он, в частности, отметил "природные красоты, богатейшее историко-культурное наследие, самобытную кухню, традиционную открытость и гостеприимство итальянцев" и в то же время обратил внимание на "высокий по европейским меркам госдолг, дефицит бюджета, инфляцию, наплыв нелегальных мигрантов, снижение рождаемости". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
https://ria.ru/20230415/italiya-1865529400.html
https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, сергей разов, рим, в мире
Россия, Италия, Сергей Разов, Рим, В мире
Посол Разов рассказал о симпатии итальянцев к россиянам
Посол в Риме: Италия присоединилась к антироссийским санкциям против воли населения
РИМ, 19 апр – РИА Новости. Италия безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины населения, однако ее граждане по-прежнему любят Россию, ее культуру, с неизменной симпатией относятся к россиянам, заявил завершающий свою миссию в Риме российский посол Сергей Разов.
«
"Последний год-полтора действительно оказались весьма сложными во взаимоотношениях между нашими странами. Впрочем, бывали времена и похуже — вспомните участие фашистской Италии в агрессии против СССР
. Уверен, будут и лучшие времена, в большей мере отвечающие коренным интересам народов наших стран, потребностям экономического сотрудничества, культурного взаимодействия", - сказал он в интервью корреспондентам российских информагентств, аккредитованным в Италии.
Госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
Разов, который без малого десять лет проработал на Апеннинах, отметил, что за это время сменилось уже семь правительств различной политической ориентации, со своими нюансами в восприятии России и особенностями в подходах к отношениям с Москвой
.
"Однако и в рамках меняющейся политической конъюнктуры мы здесь неизменно ощущали доброе дружеское отношение простых итальянцев к нашим гражданам, которые отвечали им взаимной симпатией", - сказал посол.
"Межгосударственные отношения сохраняются - дипломатические, экономические, консульские и другие. Двусторонние каналы связи поддерживаются, хотя и в существенно более ограниченных, чем ранее масштабах", - констатировал он.
По словам Разова, после длительного пребывания в Италии у него сложилась "мозаичная картина" этой страны. Он, в частности, отметил "природные красоты, богатейшее историко-культурное наследие, самобытную кухню, традиционную открытость и гостеприимство итальянцев" и в то же время обратил внимание на "высокий по европейским меркам госдолг, дефицит бюджета, инфляцию, наплыв нелегальных мигрантов, снижение рождаемости".
«
"Такой разной Италия и останется в памяти. И страной, безоговорочно присоединившейся к разрушительным санкциям против России и поставкам оружия на Украину (против воли половины населения). И одновременно страной, граждане которой любят Россию, ее культуру, с неизменной симпатией относятся к русским. В этом случае второе, пожалуй, перевешивает первое", - заявил он.
Посол в Риме сравнил цены в Италии на российский газ и СПГ из США