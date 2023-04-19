https://ria.ru/20230419/ispytaniya-1866216183.html

В России испытают технологии для импортозамещения печатных плат

В России испытают технологии для импортозамещения печатных плат - РИА Новости, 19.04.2023

В России испытают технологии для импортозамещения печатных плат

Российские ученые разработали отечественные растворы для критически важного этапа создания печатных плат для электроники - металлизации их отверстий, испытания... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:09

2023-04-19T03:09

2023-04-19T03:09

россия

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские ученые разработали отечественные растворы для критически важного этапа создания печатных плат для электроники - металлизации их отверстий, испытания намечены на вторую половину 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ). В университете пояснили, что с развитием промышленности требования к печатным платам, которые являются основным компонентом любого электронного устройства, ужесточаются, усложняется их конструкция и возрастает класс точности. Определяющую роль в обеспечении качества плат играет трудоемкий процесс металлизации сквозных отверстий, в ходе которого на поверхности диэлектрика формируется токопроводящий медный слой. С ростом класса точности многослойных печатных плат становится все труднее обеспечивать металлизацию отверстий, и для быстрого создания качественного токопроводящего слоя требуются высокотехнологичные процессы металлизации. Как рассказала одна из авторов новой разработки Венера Алешина, после введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний отказались от поставки в Россию химии, необходимой для этого процесса. На кафедре инновационных материалов и защиты от коррозии РХТУ были разработаны десять композиций для обработки поверхностей в производстве печатных плат, которые были протестированы на действующих производствах. Также на кафедре занялись разработкой композиций и для других стадий технологического процесса, в том числе для химического и гальванического меднения отверстий печатных плат. Ученые исследовали процессы химического и электрохимического осаждения меди на диэлектрическую основу, влияние на эти процессы природы и концентрации компонентов растворов и различных технологических характеристик процесса, а также свойства получаемых покрытий. Благодаря современному комплексу пробоподготовки и инвертированному металлургическому микроскопу им удалось провести необходимые эксперименты, чтобы подобрать комплекс органических добавок, обеспечивающих требуемую равномерность медных покрытий в отверстиях. По словам Алешиной, сейчас "работы идут к логическому завершению". "Разработаны раствор химического меднения, не уступающий зарубежному аналогу по технологическим параметрам (стабильность, скорость осаждения) и свойствам осаждающихся покрытий (сплошность в отверстиях, однородность и компактность), а также отечественный электролит меднения сквозных отверстий плат, позволяющий получать покрытия (как внутри отверстий, так и на поверхности), сопоставимые по равномерности и блеску с зарубежным аналогом", — рассказала она. Сейчас идет окончательная доработка технологии, в том числе разработка алгоритма корректировок электролита в процессе эксплуатации. Начало опытно-промышленных испытаний на действующем производстве запланировано на третий-четвертый кварталы 2023 года, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html

https://ria.ru/20230418/svyaz-1865961857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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