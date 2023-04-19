Рейтинг@Mail.ru
Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 19.04.2023 (обновлено: 16:23 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/isk-1866371591.html
Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой
Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 19.04.2023
Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова в Тульской области решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:49
2023-04-19T16:23
общество
ефремов
тульская область
светлана давыдова
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861760869_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_7b83c5f7fc85f6efc035a3fd2dd1a804.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова в Тульской области решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в правах, поскольку девочка вернулась к маме и начала учиться, заявила председатель комиссии Светлана Давыдова."В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд", — говорится в комментарии Давыдовой, опубликованном на сайте городской администрации.По ее словам, главной задачей органов опеки "было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь — ее прав на получение образования". Представитель администрации добавила, что социальные службы длительное время работали с родственниками девочки, "особенно с ее мамой".Как сообщила ранее уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, а отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля 2022-го девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, а с апреля и вовсе перестала посещать уроки. Алексей Москалев при этом, как утверждается, "не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно". После его задержания по делу о дискредитации российской армии девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Мать же, по словам Львовой-Беловой, практически не участвовала в жизни ребенка. Представители ефремовской администрации обратились в суд с иском об ограничении родителей в их правах.Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание отложили.
https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html
https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html
ефремов
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861760869_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2441ad421a2c085c6903337c5307ea09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ефремов, тульская область, светлана давыдова, мария львова-белова
Общество, Ефремов, Тульская область, Светлана Давыдова, Мария Львова-Белова
Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой

Власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой в интересах ребенка

© AP PhotoАлексей Москалев в суде города Ефремова Тульской области
Алексей Москалев в суде города Ефремова Тульской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo
Алексей Москалев в суде города Ефремова Тульской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова в Тульской области решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в правах, поскольку девочка вернулась к маме и начала учиться, заявила председатель комиссии Светлана Давыдова.
"В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд", — говорится в комментарии Давыдовой, опубликованном на сайте городской администрации.
По ее словам, главной задачей органов опеки "было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь — ее прав на получение образования".
Представитель администрации добавила, что социальные службы длительное время работали с родственниками девочки, "особенно с ее мамой".
Открытие смены в детском центре - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Омбудсмен рассказала о воссоединении украинских детей с семьями
14 апреля, 19:21
Как сообщила ранее уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, а отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля 2022-го девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, а с апреля и вовсе перестала посещать уроки.
Алексей Москалев при этом, как утверждается, "не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно". После его задержания по делу о дискредитации российской армии девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Мать же, по словам Львовой-Беловой, практически не участвовала в жизни ребенка. Представители ефремовской администрации обратились в суд с иском об ограничении родителей в их правах.
Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание отложили.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната
5 апреля, 23:11
 
ОбществоЕфремовТульская областьСветлана ДавыдоваМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала