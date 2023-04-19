https://ria.ru/20230419/isk-1866371591.html

Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой

Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой - РИА Новости, 19.04.2023

Городские власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова в Тульской области решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:49

2023-04-19T15:49

2023-04-19T16:23

общество

ефремов

тульская область

светлана давыдова

мария львова-белова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова в Тульской области решила отказаться от иска об ограничении родителей Маши Москалевой в правах, поскольку девочка вернулась к маме и начала учиться, заявила председатель комиссии Светлана Давыдова."В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд", — говорится в комментарии Давыдовой, опубликованном на сайте городской администрации.По ее словам, главной задачей органов опеки "было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь — ее прав на получение образования". Представитель администрации добавила, что социальные службы длительное время работали с родственниками девочки, "особенно с ее мамой".Как сообщила ранее уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, с мая прошлого года Москалевы состояли на учете как семья в социально опасном положении, а отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля 2022-го девочка, по словам уполномоченного, прогуливала школу, а с апреля и вовсе перестала посещать уроки. Алексей Москалев при этом, как утверждается, "не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно". После его задержания по делу о дискредитации российской армии девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Мать же, по словам Львовой-Беловой, практически не участвовала в жизни ребенка. Представители ефремовской администрации обратились в суд с иском об ограничении родителей в их правах.Пятого апреля Львова-Белова сообщила, что Машу из соцучреждения забрала мама, с которой она долгое время не общалась. После этого судебное заседание отложили.

https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html

https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html

ефремов

тульская область

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общество, ефремов, тульская область, светлана давыдова, мария львова-белова